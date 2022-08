Rick Riordan: A zsarnok sírja – Apollón próbái 4.

Mit jelent hőssé válni vagy hősi halált halni?

Ezt kell megtanulnia a kalandjaiban megtépázott, ám mindenre elszánt Apollónnak, miután útja a Jupiter-táborba vezet.

A sorozat folytatásában, a 4. részben kiderül, hogy Apollón élete nem habos torta, pláne most, hogy halandóvá változtatták és száműzték az Olimposzról.

Az öt ősi orákulum helyreállításáért és ­isteni hatalmának visszaszerzéséért küzdő Apollón (más néven Lester Papadopoulos) útját diadalok és tragédiák ­kísérik. Most a San Francisco-i öbölben található Jupiter-táborban a római fél­istenek az utolsó, mindent eldöntő ütközetre készülnek a gonosz római császárok triumvirátusa ellen. Hazel, Reyna, Frank, Tyson, Ella és a sok régi barát csak Apollón segítségével ­élheti túl a támadást. Sajnos a megoldás egy római uralkodó elfeledett sírjában rejlik, aki azonban még az eddig megismert császároknál is elvetemültebb.

Nem érdemes kihagyni a Percy Jackson-univerzum újabb kalandjait!

A rajongók visszatérhetnek Percy Jackson világába

„Apollón olyan lenyűgözően ellenszenves, hogy a története már eleve sikerre van ítélve.” – írja a könyvről a Bulletin of the Center for Children’s Books kritikája.

„Riordan rajongói el lesznek ragadtatva, hogy ismét visszatérhetnek Percy Jackson világába... A legújabb kötetben újra élvezhetjük a szerző jellegzetes, fanyar humorát, az egymást érő akciójeleneteket, valamint az életre keltett mitológiát.” – közli School Library Journal szakfolyóirat elemzése.

A szerző, Richard Russell „Rick” Riordan amerikai regényíró, tanár. Tanított angolt, történelmet és mitológiát. Legismertebb műve a Percy Jackson és az olimposziak című ifjúsági bestseller. Bár ifjúsági regények szerzőjeként ismerjük, felnőtteknek szóló munkái is sikeresek, így a többszörösen díjnyertes Tres Navarre című misztikus sorozat, amely egy texasi magán­nyomozó kalandjairól szól. Riordan a szerzője a 39 kulcs-sorozat első részének, A csontlabirintusnak, amely szintén első helyen szerepelt a New York Times bestsellerlistáján. A Bostonban élő 58 esztendős író jelenleg az Olimposz hősei-sorozaton dolgozik.

(Forrás: Bookline) DH