Kazuo Ishiguro: A dombok halvány képe

A dombok halvány képe Kazuo Ishiguro első regénye, ami 1982-ben komoly elismerést hozott a számára. A szűkszavúan elbeszélt, a történelem és a lélek mélységeit feltáró történet két szálon játszódik: a középkorú Ecuko angol vidéki házában, ahol látogatóba érkezett lányával beszélget, valamint a háború utáni Nagaszakiban, ahol összebarátkozik a nála idősebb Szacsikóval, segíti a gyereknevelésben, és férje meg apósa közt őrlődve éli a gyermekvárás mindennapjait.

A fojtott légkörű, a szereplők álmaiból, kisszerű és töredékes párbeszédeiből felépülő történetből csak halványan sejlenek fel a mögöttük meghúzódó – ám mindvégig meghatározó – árnyak: az erőskezű apa hatása, a szolgai alázatot követelő férj miatti szenvedés, a nevelés felelőssége elől elmenekülő barátnő kétségbeesése, a sérült kislány tehetetlensége – mégis, a háború pusztítását túlélt városnegyedek, az emberek körvonalai örökre megmaradnak az olvasóban.

A Nagaszakiban született, ám hatéves kora óta Angliában élő Kazuo Ishiguro származása dacára az egyik legjelentősebb és legelismertebb kortárs angol prózaíró napjainkban (emellett dalszerzőként és forgatókönyvíróként is maradandót alkotott). Fő műve az 1989-ben megjelent Napok romjai, amelyből 1993-ban utóbb nyolc Oscar-díjra jelölt film készült.

Finom vonásokkal rajzolt gazdag mintázatú szőttes

A Ne engedj el… című regénye ugyancsak óriási sikert aratott, bár műfaját tekintve ezzel az utópisztikus irodalom területére kalandozott a szerző. Ennek 2005-ös megjelenését követően rövid időn belül több jelentős irodalmi díjat is elnyert, és a Time magazin beválogatta a száz legjobb angol nyelvű regény közé, és filmet is forgattak belőle.

A szerzőtől legutóbb a Cartaphilus Kiadónál napvilágot látott kötet, A lebegő világ művésze az író második regénye, amely 1986-os megjelenése után elnyerte az egyik legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Whitbread-díjat. Ishiguro művei szerte a világon negyvennél is több nyelvre lefordítva gyarapítják rajongóinak táborát. 2017-ben irodalmi Nobel-díjjal jutalmazták munkásságát.

