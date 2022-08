Linda Castillo: Kárhozat

„A mammon mindig azt mondta, hogy a jó cselekedeteket visszakapja az ember. Most már tudom, hogy a rosszakat is.”Egy Painters Mill-i motelben fiatal nő holttestére bukkannak. Kate Burkholder rend­őrfőnök megdöbbenten azonosítja az áldozatot: egykori ismerősét. A hagyományok ellen lázadó Rachael Schwartz évekkel korábban hagyta el az amish közösséget. Miért tért vissza most a városba? És vajon ki és miért végzett vele ilyen brutálisan?Ahogy Kate a rejtély nyomába ered, és minél többet tud meg Rachael életéről, be kell látnia, hogy az áldozat kétes hírneve nagyon is kiérdemelt; a nő sokakat magára haragított.És valaki közülük nagyon nem akarja, hogy Rachael múltjának rég eltemetett titkai most ismét a felszínre kerüljenek.„Tudta, hogy nehéz lesz visszatérnie annyi év után, különösen amennyi fájdalmat okozott a távozásával. Megbántotta azokat, akiket szeretett, és nem vesztegette az idejét lelkiismeret-furdalással.

Olyan kapcsolatokat tett tönkre, amelyek a világon mindent jelenthettek volna számára. Másokat okolt a balszerencséjéért, soha nem ismerte be, hogy esetleg ő hibázott. Nagyon is értett ahhoz, hogyan kövesse el egyik hibát a másik után, szépen sorban. Rachael Schwartz az ágyra dobta az utazótáskáját. Úgy vélte, eleget várt ahhoz, hogy helyrehozza a dolgokat, hogy helyrehozza a tévedését, ami a mai napig álmatlan éjszakákat okozott. Az egyetlen rossz döntést, amin nem tudta túltenni magát, ami évek óta ott motoszkált az agyában, és nem hagyta nyugodni. Nem tudta, mire számítson, minden úgy alakul-e, ahogy szeretné. Csak abban volt biztos, hogy meg kell próbálnia. Bármi is lesz a végeredmény, pozitív, negatív, vagy valahol a kettő között, azzal együtt kell élnie.”„Ez egy igazi csemege a műfaj kedvelőinek” – írja a Booklist kritikája.Linda Castillo Ohióban született, és már kamaszkorában elhatározta, hogy író lesz. Termékeny szerző, eddig csaknem tucatnyi könyvet és második kiadást jegyez. Kate Burkholder-sorozata többször is előkelő helyen szerepelt a New York Times bestsellerlistáján. Jelenleg Texasban él a férjével.(Forrás: Bookline)