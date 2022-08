Rauf Norbert polgármester ünnepi köszöntőjéből idézünk: – Daruszentmiklós a 2002. október 20-i önkormányzati választásokkal vált önálló településsé, Előszállás nagyközségből váltunk ki. Ez a mai a 18. Falunapunk. A kezdeti helyszínt mára már alaposan kinőttük, most már annak körülbelül a hétszeresén zajlik az esemény a Faluparkunkban, és nagy örömünkre sikeresnek mondhatunk azt az idén is. A már kedden megkezdődött megvalósításához az önkormányzati képviselők, az alkalmazottaink, az intézményeink dolgozói és a civilek közreműködésére is szükségvolt. Mindenkinek köszönöm a munkáját!

Mukli Istvánnak (b) is daruszentmiklósi gyökerei vannak



– A mai napon három, a számunkra nagyon kedves ember önkéntes munkáját is elismerjük az általunk alapított díjak átadásával – folytatta a polgármester a díjátadással. – A Daruszentmiklós Községért díjat ma elsőként Molnár Tamásné, Ildikó – a háziorvosi asszisztensnek adtunk át. A Daruszentmiklós Községért díjban részesült a településünk köznevelésének kiváló pedagógusa, Hajdu Annamária nyugalmazott óvodavezető, aki idén január végén vonult nyugdíjba, de fejlesztő szakemberként még mindig visszajár a gyermekeink közé. Szintén Daruszentmiklós Községért díjat vehetett át Koronczai Edit, a Benedek Elek tagiskola volt vezetőhelyettese, aki mindig összekovácsolta a diákjait.

Gregus Anikó könnyen vitte táncba a gyerekeket



A folytatásban pedig: – A három különleges díjazott mellett a „Tiszta udvar, rendes ház” címmel díjazottakat is bemutattuk az egybegyűlteknek.

A délelőtt fő kedvezményezettjei ők voltak. Az övék volt a színpad, mert a legaktívabbakat és a kísérőiket a rendszeresen visszajáró Gre­gus Anikó és Gábor, valamint Andi bohóc ott lendítette mozgásba. Kevéssel később igazi jó ebédhez szólt a nóta. Egyrészt mivel a helyszín Daruszentmiklós volt, és ott minden lehetséges alkalommal előkerülnek a bográcsok, valamint az egyéb sütő alkalmatosságok, és rajtuk a csodálatos étkeket készítenek a nagy létszámban érkező vendégeik számára. Másrészt, mert ebéd­időben egy fantasztikus cigányzenekar lépett a színpadra a helyi születésű és a világot számos hangszeren körbemuzsikáló művész, Mukli István vezetésével. A műsor főszereplői szintén kedvelt ismerősök: Rauf Pál és Somogyi Erika voltak.

A fő műsoridő délután fél öt körül kezdődött. Elsőként a mulatós műfajból ismert Dudar Feri érkezett. Fontos feladata volt a közönség előcsalogatása. Ez a fináléjában előadott „Reptérrel” sikerült.

Nem hiányoztak a mulatós nagyágyúk

Jelentős váltással peregtek tovább a műsorszámok... Ihos József egy új fejezetet nyitott ebben a programsorozatban. A kabarészinten ugyan, de a gyorsan pergő realista poénokra már illett erősen odafigyelni. Az, hogy a Nóta TV-sé válásával már ő is dalra fakadt, már csak hab volt a tortán. Az őt követő Puskás Józsi egy érett produkcióval, időnként kellemes popmuzsikával lepte meg az egyre növekedő közönséget. Magyar Rózsa a már szinte idealizált szépségét és kulturált produkcióját szíves tapsokkal honorálták. Erre azért már senki sem számított! A harmonikás Szabó Ádám jött, láttuk, és fényes győzelmet aratott. Az első dalt még elvitte a technikája dadogása, de onnét olyat nyomott, hogy a közönség gyanakodva nézett egymásra. Ez igaz? Ilyet tud? A klasszikus gombos harmonikával kivételes pontossággal játszott rá a zenei alapokra, de amit énekesként mutatott, az egy nemzetközi színvonal volt. A kivételes képességeit elsöprő erővel mutatta be az összes populáris zenei műfajban.

A futballrangadók nem hiányoztak az idei repertoárból sem



Dj Szatmári a blokkjával a legerősebb hazai fesztiváli színpadok színvonalát hozta, ahogy a közönség is, amely a korábbi előadónál megélt páratlan módon élvezte a színpadi show-t és tették hozzá a magukét a produkcióhoz. DJ Ferenczi egy jólfésült retró diszkóval marasztalta a táncoló vendégeket a szabadtéri táncparketten.