Martta Kaukonen: Kövesd a pillangót!

Lebilincselő pszichológiai thriller Gillian Flynn szellemében.

A húszéves Ira sorozatgyilkos. Tetteinek gyökerei a múltjába nyúlnak vissza – a gyermekkorába, amelytől kegyetlenül megfosztották. Az sem véletlen, hogy a szülei az Ira nevet adták neki, ami latinul annyit tesz: gyűlölet. Ilyen útravalóval indulni az életben, nem jelent éppenséggel nehézségektől mentes életet. Ira fiatal kora ellenére megtapasztalta ezt: számtalan kegyetlen leckét kapott.

Clarissa középkorú pszichoterapeuta, a neve szakmai körökben is jól cseng, Finnországban a hivatása csúcsát képviseli. A televízióból és a női magazinokból mindenki ismeri őt, a szerencsésebbek pedig elegáns rendelőjébe is bebocsátást nyernek.

Amikor Clarissa kliense lesz Ira, kezdetét veszi az orvos és beteg közötti macska-egér játék, amelynek szabályai egyikőjük számára sem világosak. Márpedig egy ilyen játszma szinte sosem végződik jól.

Martta Kaukonen (1976–) helsinki filmkritikus. A Kövesd a pillangót! az első regénye. (A kötet augusztusi megjelenésével egyidejűleg látott napvilágot annak hangoskönyv változata is.)

