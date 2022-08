- Csadi Zoltántól, a Bartók színház művészeti vezetőjétől érkezett a felkérés és nagyon örültem e lehetőségnek, hiszen korábban már a Szabadkai és dunaújvárosi teátrummal is dolgozhattam együtt. Rendezőként már korábban is megmozgatta a fantáziámat Barta Lajos darabja, az pedig plusz motivációt jelent számomra, hogy egy egészen fantasztikus csapattal valósíthatjuk meg közösen ezt az előadást. A Szerelem a XX. század elején játszódik. Olyan értelemben klasszikusnak mondható, hogy bizonyos élethelyzetek, történelmi párhuzamok, konfliktusok a jelen korunkba átültethetők. A próbák során alkotóközösségünk Gyarmati Kata kifejezetten e produkció számára készült adaptációjával dolgozik majd. Fontos kiemelni, hogy Barta Lajos vígjátéka eredetileg egy négyfelvonásos, nagy mű. Tekintettel a mai színházi lehetőségekre és a közönség igényeire ezt egy kicsit összébb rántottuk, úgy hogy a darab alapvető értékei, a lényeg ne sérüljön. Azt finom poézist, amely ezt a különleges darabot jellemzi, mindenképpen át szeretnénk adni. A napokban kezdődött próbákat több hónapnyi egyeztetés és felkészülés előzte meg. A már említett Gyarmati Kata dramaturggal folyamatosan gyúrtuk, finomítottuk a formálódó szövegkönyvet. A „Szerelem” címszó alatt esetünkben a szerelem keresése és hiánya dominál. Mindezt Kata dramaturgként, jómagam pedig rendezőként úgy akartuk és akarjuk megfogni és átadni, hogy ne egy üres, lelkevesztett, gondolattalan szellemiség legyen a színpadon hanem útkeresésben lévő, dinamikus karaktereket mutassuk fel. Hiszen hőseink nem a lemondás fázisában vannak, hanem a saját belső valóságuk megismerésének vágya hajtja őket. Ehhez kerestünk kulcsokat és úgy érzem meg is találtuk – mondta el lapunknak Czajlik József rendező a sajtónyilvános olvasópróba előtt.

Őze Áront, a dunaújvárosi teátrum igazgatóját az apa, azaz Szalay, nyugalmazott kataszteri mérnök szerepében láthatja majd a közönség.

- A Szabadkai Népszínház Magyar Társulatával koprodukcióban visszük színpadra Barta Lajos egészen kiváló művét. A rendező Czajlik Józseffel pedig már a nagy sikerű Üvegcipő című előadás során dolgoztunk együtt. Egy olyan profi, ízig-vérig alkotóembert ismertünk meg benne, aki komoly társulatvezetői tapasztalatokkal is bír. Barta Lajos klasszikusára pedig azért esett a választásunk, mert a darab egy igazi családtörténeten keresztül tárja fel és mutatja be, hogy miként védekezhetünk a folyamatosan érkező újabb és újabb kihívások és válságok ellen. Milyen döntési lehetőségek közül választhatunk jól sorsfordító helyzetekben a családra támaszkodva. Örömmel vállaltam szerepet ebben az előadásban, hiszen egy remek csapatot sikerült összerakni a két társulatból. Továbbá színházvezetőként is fontos tapasztalat ez számomra, hiszen élesben, mondhatni a függöny mögül is láthatom, miként működik az intézmény.