Kerry Fisher: Amit az idő sem gyógyít be

Te képes lennél befogadni a legjobb barátod gyerekét, még úgy is, ha ez a lépés esetleg tönkreteszi a saját családodat?

Jo azt hitte, hogy az élete – és a szíve – megtelt. Lefoglalja a munkája, a férje és kamasz lánya, akinek kezd kisiklani az élete, ezért már most is nehezen kezeli a dolgokat. Amikor ott ül a legjobb barátnője, Ginny temetésén, porig sújtja, hogy véget ért harmincéves barátságuk... Férje akarata ellenére Jo sorsfordító döntést hoz: befogadja Ginny kamasz fiát, Victort, hogy sajátjaként nevelje fel. Kétségei ellenére úgy érzi, nincs más választása: Ginny egyedül nevelte a gyereket, a fiúnak pedig nincs más rokona, aki gondoskodhatna róla. Victor érkezése azonban elmélyíti azokat a hajszálrepedéseket, amik már megjelentek Jo és a kis vidéki közösség életének felszínén... Lelepleződik egy hosszú évek óta rejtegetett titok, és ennek elsöprő következményei lesznek.

Kerry Fisher, az USA Today bestsellerszerzőjének regénye lebilincselő és szívfacsaró történet arról, milyen titkokat őrzünk, és milyen áldozatokat vagyunk hajlandóak meghozni a szeretteinkért.

„Tele van érzelmekkel és feszültséggel.” – írja róla a Beyond The Books. „Rendkívül lebilincselő történet.” – áll a Tea Leaves & Reads kritikájában.

