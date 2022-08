A kezdet

-Ezt a műsor sorozatot egy volt Ferences rendi kolostor belső udvarára, a gimnáziumunk területére álmodtam meg 1998-ban. Ott három évadot bonyolítottunk le. Ezután a Művelődési Központ udvara adott nekünk erre helyet, s végül a mai, remélhetőleg már végleges helyszínre költöztünk 2008-ban.

Ez egy nagyon jó választás volt, bár először féltem tőle, mert a színházat egy zártabb térbe képzelem el, mint amit ott találunk. Az élet viszont fényesen bebizonyította, hogy jó döntés volt ide költözni. A közönségünk és az itt fellépő művészek minden alkalommal elragadtatással beszélnek róla. Legutóbb például a Magyar Nemzeti Táncegyüttes vezetője nyilatkozott róla, mert mint elmondta, hallotta már, hogy gyönyörű és a fellépőket is megfogja a páratlan helyi környezet és a panoráma egyaránt. Ők is szeretnének visszatérni a későbbi előadásaikkal.

Pataki Dezső Fotó: Balogh Tamás

Elmondhatjuk, hogy a középkori őseink nemes ajándékát élvezhetjük, mi a mai kor emberei itt a Vár udvarán az minden napján, de egy-egy ilyen nyári színházi előadáson különösen megfog bennünket a varázsa.

A produkciók sikere és a környezet hatása a nézőszámon is látszik, ezért az idei évben bővítenünk kellett a nézőterünket és így ma már több, mint négyszáz nézőnek tudunk helyet biztosítani.

Az idei mérleg

-Ez az egyik kedvenc rendezvényünk. Amire különösen büszke vagyok, hogy már a huszonötödik sikeres évadot zárhattuk. Már a kezdete előtt ünneplőbe öltöztettük a szívünket.

Az idei szezonra is a korábbi tendenciákhoz hasonló stílusú darabokat hoztunk a közönségünknek. Két remek prózai vígjátékot, egy hasonlóan sikeres musicalt, egy fantasztikus táncelőadást, végül a huszonöt évet is ünnepelve, bónuszként a Honeybeast szintén óriási sikert hozó koncertjét is láthatták.