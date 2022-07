Dunaújvárosban, a Szalki-szigeten 2022.08.06-án megrendezésre kerülő koncerten 150 magyar és külföldi rockzenész/énekes mellett taiko dobosok és egy gyermekkórus fog egyszerre játszani, egy erre az alkalomra épülő 450 m2, háromszintes színpadrendszeren. A legfiatalabb zenész 8 a legidősebb 73 éves lesz. A kétórás koncerten ismert nemzetközi zeneszámok mellett hazai zenekarok dalai is helyet kapnak.

CityRocks 2022 – Dunaújváros program:

2022.08.06. /szombat/

13 órától – zenészek érkezése, hangszerek felpakolása

15 órától – főpróba

19.00 – The Best Of Mode (Depeche Mode tribute band)

20.30 – CITYROCKS (150 fős nagyzenekari koncert)

23.00 – Hollywood Rose (Guns N’ Roses tribute band)

2022.08.07. /vasárnap/

14 órától CITYROCKS ROCK TRUCK – Rock Kamion, kamionplatós koncertek Dunaújváros utcáin