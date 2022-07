Dan Millman: A békés harcos útja

„Mindig megbecsültek az emberek, elkényeztetett az élet. Számos elismerésben volt részem, de tartós nyugalomra, megelégedettségre sehol nem leltem. Ma már tudom, hogy bizonyos értelemben átaludtam azokat az éveket, és csak álmodtam, hogy ébren vagyok – amíg össze nem találkoztam Szókratésszal, aki a mentorom és barátom lett.”

A történet alapja Dan Millman, a tornász-világbajnok igaz története, aki bejárta a test és a lélek, a szerelem és a magány, a felszabadultság és a rettegés, a világosság és a sötétség, a nevetés és a csodabirodalmait. Dan egy Szókratész nevű öreg tanítómester, a békés harcos vezetésével, és egy rejtélyes, vidám lány hatására a végső szembesülés felé halad, amely felemeli, vagy tönkreteszi őt.

A tornászbajnokot 1966-ban autóbaleset érte, összetört jobb combcsontja, műtétre és csontvelő-transzplantációra szorult, a combcsontjába acélszeget építettek be. Ezután elszántan vetette bele magát a rehabilitációba, s bár kevesen hitték volna, visszatért a szőnyegre, sőt, 1968-ban tökéletes gyűrűgyakorlatot mutatott be a tornászbajnokságon, amivel győzelemhez segítette csapatát.

„Azelőtt úgy éreztem, velem született jogomnál fogva jár nekem egy boldog, magas szintű, józan élet, amit automatikusan megkapok majd az évek során. Soha nem sejtettem, hogy egyszer meg kell majd tanulnom, hogyan kell élni – és hogy léteznek a világlátásnak olyan különleges szabályai és módszerei, amelyeket el kell sajátítanom, mielőtt egyszerű, boldog és elégedett életemre ráébredhetnék.” – szól a könyv üzenete. A világsikerű regényből mozifilm is készült a Szókratészt alakító Nick Nolte-tal, és a hazai filmszínházakban is műsorra tűzték.

Dan Millman e regényében önmagáról ír, s küldetésének is ezt tekinti, hogy az emberek az önismeret révén jussanak el saját boldogságukhoz, ami egyben egy sajátos megvilágosodás útja is.

A Brooklynban élő, 71 esztendős író az 1981-ben kiadott Békés harcos kötet után még 18 könyvet írt, a legutolsó idén jelent meg magyarul Békés szív, harcos szellem: Spirituális küldetésem igaz története címmel.

