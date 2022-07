Július 30-án a kulcsi hajóállomáson lép fel a Balázs József Trió

A civil szervezetet a jazzt kedvelő helyiekből álló baráti társaság hozta létre. A céljuk, hogy a műfajhoz kapcsolódóan kulturális programokat, koncerteket és pódiumbeszélgetéseket szervezzenek. Így népszerűsítik szándékaik szerint majd a jazz-zenét, és a régióban élő emberek számára könnyen elérhetővé teszik majd a közösségi zenehallgatás élményét.

– A következő koncert július 30-án, szombaton lesz. 18 órától a Balázs József Trió fog a kulcsi közönség előtt muzsikálni. A formáció vezetője Balázs József, a legendás New York-i Blue Note-ban és a Detroit Jazz Fesztiválon is elsöprő sikert aratott. A saját formációja mellett a Balázs Elemér Group egyik alapítója, emellett a világklasszisnak számító East Gipsy Band nélkülözhetetlen tagja is, a magyar jazz egyik legtehetségesebb billentyűse.

A Balogh József Trió bőgőse, Pecek Lakatos Krisztián nagyon fiatalon, már 13 éves korában nyerte meg az országos jazznagybőgő-versenyt, amit a londoni 606 Clubban aratott elsöprő sikerű koncert követett. Azóta is hangszerének egyik legkeresettebb muzsikusa.

József bátyja, Balázs Elemér dobosként és zeneszerzőként is évtizedek óta meghatározó alakja a magyar jazzéletnek, miközben a világ élvonalbeli jazzművészei választják partnerükké a színpadon. Munkájának köszönhetően számos magas rangú elismerésben részesült – mondta el a szervező egyesület elnöke, Lukács Anna.

A zene mellett gasztronómiai ínyencségekkel is készülnek a szervezők.