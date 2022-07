Colleen Hoover: Velünk véget ér

Néha az okozza a legtöbb fájdalmat, aki szeret.

Lilynek nem ment mindig könnyen a sora, de annál keményebben dolgozott, hogy olyan életet élhessen, amilyenre vágyik. Elhagyta a Maine állambeli kisvárost, ahol felnőtt, egyetemet végzett, és Bostonba költözött, ahol saját vállalkozásba kezdett.

Amikor szikrázni kezd a levegő közte és a jóképű idegsebész, Ryle Kincaid között, Lily életében hirtelen minden túl szép lesz ahhoz, hogy igaz legyen...

Ryle magabiztos, makacs, kicsit talán arrogáns is, de emellett érzékeny, okos és Lily a gyengéje – bár a kapcsolatoktól való viszolygása aggodalomra ad okot.

Lilyt mégsem csak az új kapcsolata foglalkoztatja. Rengeteget gondol Atlas Corriganre is – az első szerelmére, aki a hátrahagyott múltjához köti. A fiú, aki lelki társa és védelmezője volt, most újra feltűnik a színen, veszélyeztetve ezzel mindent, amit Lily és Ryle együtt felépített.

Ebben a merész és mélyen személyes regényben Colleen Hoover szívszorongató történetet tár elénk, ami új, izgalmas utakra vezeti őt magát, mint írót is. A Velünk véget ér felejthetetlen mese a szerelemről, amiért nagy árat kell fizetni. Add át magad a reménynek! – ajánlja az olvasónak a kötet kalauza.

Hoover számára ez egy nagyon személyes könyv, mert a családon belüli erőszak az apja révén az ő életében is jelen volt, akárcsak ebben a regényben. Talán éppen ezért is, de az írónő törekedett rá, hogy ha elkelnek a könyv megfilmesítésének jogai, akkor olyan helyre kerüljön, ahol méltón bánnak a történettel.

Colleen Hoover végül regénye eladása mellett döntött, a jogokat Justin Baldoni produkciós cége vette meg. Hoover erről úgy nyilatkozott, hogy a döntést nagyban segítette Baldoni személye, akiről ismert, hogy fontos projekteket visz végre a női egyenjogúság érdekében, s mellesleg neki köszönhető a Két lépés távolság című film is. Bízhatunk benne, hogy jó kezekben lesz a könyv.

(Forrás: Bookline)