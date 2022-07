Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek

Delia Owens regénye Észak-Karolina ritkán lakott, mocsaras partvidékén játszódik az 1950-es, ´60-as években. A történet főhőse a lápvidéken sorsára hagyott kislány, Kya Clark, aki az évek során elszigeteltségében önellátásra rendezkedik be, s alig érintkezik a környékbeliekkel. Egyedül él a mocsárban. A családja elhagyta, ő kitanulja, hogyan maradhat életben, és nagy nehezen egyedül is boldogul. És boldog. Kivéve akkor, amikor be kell mennie a közeli kisvárosba: mert ott gúnyolják, kinevetik és félnek tőle. És ő is szívesebben választja a magányt.

De felnő, gyönyörű, titokzatos lány lesz belőle. És eljön számára a szerelem ideje. Ez azonban Kya életét is felforgatja: a közeli kisvárosban élő Tate megtanítja olvasni, és ő az, akivel a lány osztozni tud a természet és a költészet szeretetében is. Ám nem Tate az egyetlen, aki érdeklődik a különleges, magának való lány iránt... Amikor az egyik srác, aki udvarolt neki, meghal, mindenki gyanakodik, hogy ő lehet a tettes. A rejtélyes gyilkosságot követően a helyi közösség felbolydul, és a gyanú a mocsárban magányosan élő „Lápi lányra” terelődik.

Mit tehet a magányos lápi lány? Azt, amit mindig csinált a mocsárban: beleolvad a természetbe, menekül, bujkál és berendezkedik a túlélésre.

„A könyvben folyamatosan váltakozik két idősík: a kislányból nővé érés, a lelki sík történései a múltban; a gyilkosság utáni nyomozás részletei, a rejtély pedig a jelenben. Ez az idősíkok közötti ugrálás még izgalmasabbá teszi a könyvet, mert mindig csak egy kis darabkát tudunk meg a bűntettről vagy épp a lány életéről. Az olvasó is együtt nyomoz a rendőrökkel, együtt csónakázik a lánnyal, abszolút behív az író a könyvbe. Magába szippant az egész” írta kritikájában Szilágyi Anna.

A biológus Owens első regénye egyszerre fordulatos krimi, érzékeny fejlődésregény, valamint a vadon és az emberi lélek lenyűgöző természetrajza. Az elképesztő sikerű könyvből, amit Magyarországon is többször újra kiadtak, Reese Witherspoon producersége mellett filmet is forgattak: látványos, izgalmas, érzelmes történet készült, visszaadva a kötet atmoszféráját. A bemutatója augusztus 18-án lesz. (Forrás: Bookline)