„A városkának volt egy kis erős vára, amely hat évvel a mohácsi vereség után feltartóztatta és visszaverte a törököt (...)” – írja Ottlik Géza az Iskola a határon regényben, amelyben egyszer sem nevezi meg Kőszeget, „csak” nagyon-nagyon pontosan beleírja a történetbe, kivetítve a várost is a mindenség ernyőjére. Ennek a kis erős várnak a lovagtermében történt valami különös vasárnap este. A 40 évvel ezelőtti ősbemutatóra – amely a vár­ostrom 450. évfordulójára készült – finoman, szenvedélyesen, szépen rákopírozódott egy másik, egy vadonatúj előadás, amely semmilyen értelemben nem akart olyan lenni, mint az a régi. Hogyan is akart volna: a színház mindig itt és most van.

Még akkor is tartalommal kell megtölteni ezt az elhasznált közhelyet, ha ezúttal vállaltan tiszteletadásról van szó: a várszínház alapítói előtt. A dunaújvárosi Bartók-kamaraszínház színészeinek sikerült: példánnyal a kézben, a mágikus üres térben, ahol csak a lovagterem színpadának meggy­piros függönye és magas támlás, egyenes derekat kívánó székei – jó, meg Kőszeg maga – működtek közre a hangulat megteremtésében; Csiby Gergely rendező az instrukciókat olvasta föl. Az Életünk folyóirat 1982/augusztusi számában megjelent Páskándi Géza-szöveg – nem is olyan sárgák még a lapok – egyszer csak felfénylett, megszólalt (dramaturg: Karácsony Ágnes): itt és most, nekünk és rólunk; békéről, háborúról, küzdésről, áldozatról, célokról, otthonról, önazonosságról. Sőt hatványozottan színház volt ez, hiszen most az egyszer, soha máskor. A tapsrendnél minden színész kimondta az elődje nevét is. Jurisics várkapitány szerepében Őze Áron Bánffy Györgyét, Jurisicsné szerepében Kovács Vanda Sunyovszky Szilviáét, Szeréna szerepében Sziládi Hajna Sáfár Anikóét, Zaim, az örökké ég és föld között lebegő janicsártiszt szerepében (a Kőszegre hazatérő) Varga Ádám Oszter Sándorét. És így tovább. Csiby Gergely Romhányi Lászlóét – anno ő rendezte a várszínházat megnyitó bemutatót. Most már mindkettőt csak egy helyen kereshetjük: a mindenség ernyőjén. (Forrás: veol.hu)