Adam Silvera: Mindketten meghalnak a végén

Adam Silvera gyönyörűen szívszaggató regénye fiatalok százezreit érintette meg. A TikTokon több mint 74 millió bejegyzés szól erről a könyvről, valamint a The New York Times sikerlistáján is bérelt helye van. „Mi, a Végső Barát Zrt. csapata, borzasztóan sajnáljuk, hogy elveszítünk. Őszinte részvétünk mindazoknak, akik szerettek, és azoknak, akik már sosem ismerhetnek meg téged. Reméljük, ma értékes, új barátra lelsz, és vele töltöd végső óráidat.” Szeptember 5-én, kicsivel éjfél után a Halál-Hírek felhívja Mateo Torrezt és Rufus Emeteriót. Rossz hírei vannak számukra: még aznap meghalnak. Mateo és Rufus nem ismerik egymást, és más-más okokból ugyan, de mindketten szeretnének egy új barátot találni a Végnapjukon. A jó hír: erre is létezik egy alkalmazás, a neve: Végső Barát.

Rufus és Mateo ennek segítségével akarnak találkozni, hogy együtt még egy utolsó, nagyszerű kalandban legyen részük – egyetlen nap alatt akarnak leélni egy egész életet.

Egyetlen nap alatt akarnak leélni egy egész életet

Adam Silvera bemutatkozó regényét a New York Times komoly, érzékeny műként jellemezte, most pedig itt az elismert író újabb virtuóz alkotása, a felemelő és megsemmisítő, elbűvölő és megragadó Mindketten meghalnak a végén. Ez a történet emlékeztet rá, hogy halál nélkül nincs élet, veszteség nélkül nincs szeretet – és egyetlen nap alatt is megváltoztathatjuk az egész világunkat.

„Üdvözlöm! A Halál-Hírektől telefonálok. Sajnálattal jelzem, hogy az elkövetkező huszonnégy óra során az ön élete korai véget ér. A Halál-Hírek teljes csapata nevében, kérem, fogadja mély együttérzésünket. Ez az utolsó napja, használja ki minden percét, rendben?”

Vélemények: „Merész, nagyszerű, fájdalmasan szép történet veszteségről, reményről, és a barátság megváltó erejéről.” – írja Lauren Oliver, a Before I Fall New York Times-sikerlistás szerzője.

„Magával ragad, elgondolkodtat, és éppolyan szívszorító, ahogy a címből sejtheti az ember.” – írja Kirkus Reviews.

„Rendkívüli és felejthetetlen.” – ez a Booklist kritikája.

„Egy könyv barátságról, szerelemről és a sorsról – nem árt, ha kéznél van egy csomag zsebkendő olvasás közben.” –áll a Brightly cikkében.