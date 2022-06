Terveik szerint a nagyközönség számára rendszeresen, ingyenesen látogatható komolyzenei, népzenei és akusztikus koncerteket, hangversenyeket fognak szervezni a Tarr Gábor Alapítvánnyal. A megnyitó június 12-én volt.

Herczeg Attila és felesége Meseországnak keresztelte a privát tulajdonú rendezvényhelyszínt. Az a céljuk, hogy napközben legyen a gyerekeké, este meg barátokkal, jó emberekkel tudják megosztani. Nos, tapasztalataink szerint a premieren ez biztosan így sikerült.

Zavaros Eszter és Boncsér Gergely duója elragadó volt Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

Meseország kapuja vasárnap délután megnyílt az érdeklődők előtt. Mintha visszarepültünk volna az időben, és a főnemesi társaság gyűlt volna össze délutáni időtöltésre. Már a csodálatos angolkert látványa, a gyönyörű rózsák illata is mesébe illő volt. A zenepavilon felé vezető úton Gálné Then Szilvia, a meseorszag.com honlap és számos kiadvány illusztrátorának munkái voltak kiállítva. Számos varázslény és mesefigura, boszorkány, tündér és angyal kísérte a vendégeket a koncert helyszínére.



A premier­esemény első felvonásában az aszódi Stellaria Media Női Kar, majd a rácalmási Gloria Kamarakórus lépett fel. Ezt követte a dunaújvárosi Sándor Frigyes Zeneiskola tanulóinak produkciója. Az első felvonás végén pedig a zongorát formázó parkszínpadon a Magyar Állami Operaház magán­énekeseinek sokszínű produkcióit élvezhette a közönség.

A nyitórendezvény második felvonásában egy csinos hölgyekből álló együttes, a MyNK Quartet nagy sikerű koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. A műsorvezető Ördögné Ruszthi Anna volt.

Herczeg Attilát, úgy is mint a rendezvény fővédnökét, a mesésen sikerült premiert követően a tervekről kérdeztük.

– A következő feladat, hogy a gyerekek számára is szeretnénk megnyitni a parkot. Ezért fogok dolgozni az elkövetkező hetekben, hogy megvalósuljon a bábjáték a toronyban, a hajóúsztatás a park csatornarendszerében, a kisautós felvonó és a vasútépítés is – mondta el a fővédnök.