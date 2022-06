Dunaújváros - Számos szép sikert könyvelhetett el a Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba által jegyzett Hamlear. Tovább a shakespeare-i úton, mondhatnánk, hiszen a szerzőpáros ezúttal a Vízkereszti Gritti, avagy a bőrre menő játék című „víg farsangi atrocitást” kínálta fel Őze Áronnak rendezésre. A Bartók igazgatója pedig élt is a lehetőséggel. A próbák még június elején kezdődtek, a darab bemutatója pedig július 1-jén lesz a Kőszegi Várszínházban.

Alberti Zsófi és Őze Áron Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

„Budán járunk, 1532 farsangján, öt és fél évvel a mohácsi vész után. A szultán támogatásával Alois Gritti velencei származású kereskedő-kalandor lett Szapolyai János király oldalán Magyarország kormányzója. Néhány esztendős budai tartózkodása alatt nemcsak a város polgárai körében veszítette el népszerűségét, de helyettese, Nádasdy Tamás is ellene fordult. Amikor Grittit végre Konstantinápolyba rendelik, Nádasdy elérkezettnek látja az időt arra, hogy egy farsangi játék (ludus magnus) bemutatásával végképp felszítsa a kormányzó elleni indulatokat. A mi játékunk az ő játéka létrehozásának és bemutatásának kalandos históriáját meséli el, a merész terv megszületésétől az egyetlen előadás megjósolhatatlan szenzációjáig” – olvasható a darab ajánlójában. A próbafolyamat kezdetén kérdeztük Alberti Zsófit, aki Iboly­ka szerepét játssza.

– Remek lehetőség volt szerepelni a Hamlearben. Korábban, a Színművészetin már találkoztam Győrei Zsolt humorával és látásmódjával, de annyit azért elárulhatok, hogy elsőre a Hamlear szövegkönyve minket is meglepett. A szövegközpontúság az aktuális darabban is nagyban meghatározza az előadás ritmusát, hangulatát és menetét, de Vízkereszti Gritti esetében egy igazi vásári komédiáról beszélhetünk, ebben tehát jelentős változás lesz a Hamlearhez képest.

Sziporkázó párbeszédet, hangulatot kell működtetni

Fotó: OZ/Bartók

Őze Áron ismét egy Győrei–Schlachtovszky-darabbal dolgozik: – A Hamlear sikere jelezte, hogy jó úton járunk, így örömmel fogadtam a következő felkérést. A Vízkereszti egy újabb komoly szakmai kihívást jelent minden résztvevőnek. A Hamleart én is egyfajta bátor vállalásként szoktam jellemezni. E vállalásokat pedig csak úgy lehet megnyerni, hogy nem egyfajta sajátos rendező elképzelést-verziót valósítunk meg, hanem alapvetően a szerzőpáros által létrehozott ötletes és sziporkázó szövegi világot és hangulatot kell működtetni. Ha ezt sikerül megoldani, és e nyelvi lelemények és történetvezetés él, akkor nyert ügyünk van, mert működni fog a darab – fogalmazott a Dunaújvárosi Hírlapnak Őze Áron, a Bartók igazgatója.

A Vízkereszti Gritti, avagy a bőrre menő játék című darab ősbemutatója július 1-jén lesz a Kőszegi Várszínházban.