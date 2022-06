A település faluházába június 20-ára kiállításmegnyitóra invitálták a művészetkedvelő érdeklődőket. A kulcsi alkotók, Fehérvári Anna és Beszedics István az életben is egy párt alkotnak. Ezért a festményeikből összeállított válogatást is közösen mutatták be a nagyközönségnek.

A nagy sikerű ünnepi eseményen közreműködött Farkasné Pulay Csilla, Bartók Béláné és Németh-Nagy Nina.

A tárlat az intézmény nyitvatartási idejében, hétköznapokon tekinthető meg, július 3-ig.