Az Intercisa Múzeum is azon intézmények közé tartozik, amelyek már régóta csatlakoztak az országos felhíváshoz, és színes, szakmai, ismeretterjesztő és szórakoztató kikapcsolódással várták a látogatókat a délutáni óráktól késő estébe nyúlóan.

Hogy pontosan mióta szervezi meg a helyi múzeum ezt a rendezvényt, arra nem sikerült fényt derítenünk Farkas Lajossal, az Intercisa Múzeum igazgatójával, akivel a kőtár bejárata melletti padra ültünk le beszélgetni. Az viszont biztos, hogy minden munkatársuk elhivatottan és lelkiismeretesen készül arra év, mint év, hogy a közönség jól érezze magát a rendezvényen.

A helyi múzeum rendszeresen a kőtárban tartja ezt a rendezvényt. A Római városrészi víztorony lábánál lévő mintegy 4 hektáros zöldövezeti terület remek helyszínként szolgál mind a szabadidős programok megvalósítására, mind a történelmi előadásokra, hiszen a római kori emléktárgyakkal hangulatos miliőt varázsol. Nyilván a szabadtéri program megvalósítása az időjárástól függ – szerencsére most is kellemes nyári estében tarthatták a Múzeumok Éjszakáját.

A dunaújvárosi rendezvény 17 órakor vette kezdetét, és alig fél óra elteltével már száz látogató érkezett a kőtárba. Gyerekek és felnőttek egyaránt voltak a résztvevők között, akik megtalálhatták a korosztályuknak és a kedvükre való szórakozási lehetőséget: kézműves foglalkozás, beöltözés római kori viseletbe, hagyományőrző íjászkodás is szerepelt a kínálatban. Természetesen nem maradhatott el a tárlatvezetés, a pikniket követően pedig érdekes előadást is hallhattak.

– Igyekeztünk úgy szervezni a programokat, hogy bárki bármikor bekapcsolódhasson. A covid-világjárvány befolyással volt erre a rendezvényre is, mint minden másra. Legutóbb 2019-ben tartottuk itt a kőtárban a Múzeumok Éjszakáját. Tavaly a múzeumban szerveztük meg, de az nem volt az igazi. Ez a természeti közeg sokkal hangulatosabb, látható is, hogy milyen sokan érkeztek. Meggyőződésem, ebben közrejátszik az is, hogy a pandémia miatti bezártság után az emberek vágynak a szabadba, a különféle közösségi programokra- mondta Farkas Lajos, aki bár most is kapott meghívást egy fővárosi intézmény programjára, de úgy véli, neki is itt van a helye, a helyi rendezvényen.