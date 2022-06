Kisfiúként Will Klein csodálta a bátyját, Kent. Aztán egy szép nyári éjszakán a Klein család New Jersey előkelő negyedében álló, elegáns házának pincéjében egy brutálisan meggyilkolt fiatal lány holttestére akadtak. Mivel a lány valaha Ken szerelme volt, a fiú lépett elő első számú gyanúsítottá. Az ellene összegyűlt döntő bizonyítékok láttán Ken egyszerűen köddé vált. A család megtört tagjai soha többé nem hallottak felőle, és meg­győződésükké vált, hogy a fiú örökre eltűnt.

A cselekmény több csavart is tartalmaz

Azóta eltelt tizenegy év. Will olyan bizonyítékra akadt, amely arról tanúskodik, hogy Ken életben van. Az első jelet meglepő felfedezések hosszú sora követi, miközben Willnek szembe kell néznie az igazsággal – a bátyjáról és önmagáról is. Ahogy az erőszakkal teli rejtély mind több elemére derül fény, Will megérti, hogy a végére kell járnia az esetnek. Mert a legmellbevágóbb meglepetés még csak most következik.

A szerzőről: Harlan Coben napjaink egyik legnépszerűbb krimiírója. Regényeit meghökkentő humora és a váratlan csavarok miatt a műfaj gyöngyszemeiként tartják számon. Könyveit eddig mintegy negyven nyelvre fordították le, és közel ötvenmillió példányt adtak el belőlük világszerte.

Részlet a könyvből: – Ismeri Darwint? – kérdezte. Azt hittem, költői kérdés, de a férfi azt várta, hogy válaszoljak.

– Annyit tudok, hogy a legerősebb marad életben.

– Nem a legerősebb – felelte. – A modern értelmezés ez, de ez tévedés. Darwin számára a kulcsfontosságú felismerést az jelentette, hogy nem a legerősebbek maradnak életben, hanem azok, akik a legjobban tudnak alkalmazkodni. Érti a különbséget?

„Coben lenyomja a gázpedált, és többé nem engedi fel. A cselekmény zökkenőmentes, világos és magával ragadó.” – People

„Az Örökre eltűnt cselekménye több csavart tartalmaz, mint amennyit meg tudnánk számolni, és szinte valamennyi fejezete megrázó felfedezéssel lep meg.... Bonyolult, mint egy vadászpuska, és ugyanolyan hatásos.” – San Francisco Chronicle

