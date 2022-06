A programsorozatot Keleti Éva Kossuth-díjas fotóművész -aki a fesztivál fővédnöke - kiállítása vezette fel. A Bartók aulagalériában tartott megnyitón Őze Áron, a dunaújvárosi teátrum igazgatója édesapja, Őze Lajos vallomást idézete: “A művészek, a színészek a halhatatlanságban részesülhetnek Keleti Éva fotói által”. Mácsai Pál köszöntőjében pedig e gondolatokkal ajánlotta a nagyközönség figyelmébe a magyar fotográfia nagyasszonyának több mint hat évtizedet átfogó remekeit: “Ezek a fotók a saját idejüket túlélték, a sajtómegjelenéseket, a kommentárszövegeket is. Arra kérném a tisztelt egybegyűlteket: ne legyen kétségünk, e képek túl fognak élni bennünket is! Amikor majd évszázadok múlva valaki kíváncsi lesz arra, milyen is volt a magyar színházi közeg a XX. század második felében és a XXI. század első évtizedeiben, akkor bízvást fordulhat majd Keleti Éva képeihez. Mi már sehol nem leszünk, de ezek a képek még itt lesznek és közlendőjük lesz!”

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A megnyitón Keleti Éva egy rövid anekdota keretében felidézte első találkozását Dunapentelével, majd egy Pokorny Lia színművészről készített portrét ajándékozott a Bartók Kamaraszínháznak.

A MIKRO kezdőnapján avatták fel a színház harmadik játszóterét, a Bartók Béla 4. szám alatt a B-épületegyüttesben található szobaszínházat, amely az intézmény vezetőségének szándékai szerint kisebb előadásoknak, drámapedagógiai foglalkozásoknak, koncerteknek, felolvasóesteknek is helyet ad majd a jövőben.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A szobaszínházban Őze Áron és Csadi Zoltán, a Bartók művészeti vezetője kalauzolta körbe az érdeklődőket. - A dunaújvárosiak talán még emlékeznek rá, korábban itt egy óvoda működött, majd már a Bartók kötelékében egy asztalosműhely kapott itt helyet. Tény, a munkálatok nem mindig nyerték el maradéktalanul a környéken lakók tetszését, így úgy döntöttünk, hogy új funkciót kap az épületrész. Külön öröm és büszkeség számunkra, hogy a járványhelyzet hosszú, megpróbáltatásokkal és kényszermegoldásokkal teli időszakát bővüléssel, gyarapodással tudhatjuk magunk mögött - fogalmazott a bejáráson Őze Áron.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

Csadi Zoltán kiemelte, a Bartók munkatársai, szakemberei szinte saját kivitelezésben alakították ki a játszóteret, amely hétfőn délelőtt már a MIKRO Meseszínpadaként várja a legifjabb színházlátogatókat.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A MIKRO Fesztiválon elsőkén Mácsai Pál Azt meséld el Pista nagysikerű előadását láthatta a közönség, hétfőn pedig két kiváló darabbal (Született: Zrínyiné - Losonczi Kata, Anna Karenina befejezetlen története - Trojka Színházi Társulás) folytatódik a kamaraszínházi seregszemle.