Dunaújváros - Az igazgató elmondta, hogy ez akkor nem volt veszélytelen vállalkozás, hisz Magyarország a lengyelek befogadásával a németek szövetségét kockáztatta, ami akár ellenséges hangulattá is változhatott. Hitler nem tűrt meg semmilyen ellenvéleményt, durván leszámolt azokkal az egyénekkel és országokkal, akik keresztezték elképzeléseit. Az előadásban elhangzott, hogy a németek végső célja Lengyelországgal kapcsolatban az volt, meg kell semmisíteni a lengyel gazdaságot, a lengyel értelmiséget viszont egyszerűen ki kell irtani. Berlin már a lengyel invázió előtt hónapokkal előtte azon mesterkedett, hogy a közös magyar–lengyel határon (Kárpátalja Magyarországhoz való csatolása után) keresztül mérhessen váratlan csapást Lengyelországra. A lengyel kérdés már 1938-ban szóba került Darányi Kálmán, akkori magyar miniszterelnök és Hitler, illetőleg Ribbentrop között. A magyar miniszterelnök már akkor határozottan kijelentette a Führer és külügyminisztere előtt, hogy Magyarország Lengyelországgal szemben semmiféle ellenséges cselekményre nem kapható, s ennek következtében nem járulhat hozzá, hogy Németország Lengyelországot magyar területen keresztül támadja meg. 1939 nyarán ismét felmerült ez a kérdés, de most már határozottabb formában. Berlin és Budapest között komoly kenyértörésre 1939 júniusában került sor, amikor is a német követelésekkel szemben tanúsított ellenállás középpontjában Teleki Pál, új magyar miniszterelnök állt.

1939 szeptemberétől több mint százezer lengyel menekült talált menedékre Magyarországon Fotó: btm.hu

Németország számított Magyarország segítségére egy Lengyelország elleni akcióban, de Teleki ezeket a reményeket gyorsan eloszlatta, amit Hitler és a náci vezetés felháborodással fogadott. Miután a németek látták, hogy a magyar kormány az ezeréves lengyel–magyar barátságra hivatkozva nem hajlandó segítséget nyújtani egy esetleges, lengyelek elleni támadáshoz, taktikát változtattak, és a zsarolás és a fenyegetés helyett inkább egy hízelgő ajánlattal jöttek elő, miszerint egy esetleges magyar segítség esetén Budapest számíthat bizonyos galíciai területek megszerzésére, de ezt az ajánlatot is határozottan visszautasította a magyar kormány. Berlinben ugyanis nem vették figyelembe a magyar és lengyel nép sorsának történelmi hasonlóságát, valamint azokat a történelmi kapcsolatokat sem, amelyek a két nép egymás iránti őszinte, mély barátságát kialakították, és a mindenkori nemzetközi politika alakulásán felülemelkedve, évszázadokon át változatlanul fenntartották. A németek továbbá azt sem ismerték, hogy a lengyel és magyar ember gondolkodásmódjában rengeteg a közös vonás.



Lengyel és magyar katona a Lengyelország és Magyarország közötti határt jelentő Uzsoki-hágón Fotó: Magyar korridor, Varsó 1944

Németország megtámadta Lengyelországot

A náci Németország alaposan kihasználta hétéves fegyverkezési előnyét, és a korszerű német hadigépezetnek már a háború első napjaiban megnyilvánult gigantikus ereje méltán meglephette az ilyen arányú felkészültségre nyilván nem számító, és egyébként is az ország gazdasági életének újjászervezésével elfoglalt Lengyelországot. Miután a titkos Molotov–Ribbentrop paktum értelmében a náci Németország és a kommunista Szovjetunió felosztotta egymás között Lengyelországot, a lengyel kormány, a hadvezetés és a csapatok menekülésének iránya a háború első napjaiban Románia felé mutatott, de amikor Románia meglepetésszerűen internálta a lengyel kormány és hadvezetőség tagjait, majd lefegyverezte és internálta a határán átlépő lengyel csapattesteket, akkor kezdődött meg a lengyel menekültek beszivárgása, később pedig szeptember második felétől kezdve tömeges beözönlése Magyarország területére. A magyar kormányt és társadalmat váratlanul és készületlenül érte a menekült tömeg érkezése, de ennek ellenére mind a kormány, mind pedig a magyar lakosság szeretettel fordult a lengyelek felé. Bizonyos időre volt szükség, amíg a magyar kormány a menekültek elhelyezését és ellátását intézményesen megszervezhette, az átmeneti idő alatt tehát a be­özönlő tömeg elhelyezése és ellátása a társadalom vállaira nehezedett. A Magyar–Lengyel Egyesületek Szövetsége és a Magyar Vöröskereszt segítségével magyar és lengyel önkéntes jelentkezők bevonásával és az akkor még Budapesten működő lengyel követség és konzulátus hathatós támogatásával, azonnal megalakította a Magyar–Lengyel Menekültügyi Bizottságot, amely mindjárt az első napokban Budapesten lengyel és magyar tisztviselőkkel működő központi irodát, a határátlépő vonalain pedig fogadó és étkeztető állomásokat létesített. Alig néhány nap múlva már megtörtént a menekültek ellátásának intézményes megszervezése, a polgári menekülteket a kormány a Belügyminisztérium IX. (szociális) ügyosztályába, a katonai menekülteket pedig a Honvédelmi Minisztérium külön e célra megszervezett XXI. ügyosztályába utalta. A Belügyminisztérium szociális ügyosztálya azonnal megbízottakat küldött ki a határ menti átlépő állomásokra, hogy a menekültek fogadását és ellátását ellenőrizzék, és az ország belsejébe való tovább vonulását és végleges elhelyezését irányítsák. Ezt az ügyosztályt vezette idősebb Antall József menekült­ügyi kormánybiztos, a későbbi miniszterelnök, Antall József édesapja. A katonai menekülteket természetesen különválasztották a polgári menekültektől. Ezeket a nemzetközi szabályok értelmében le kellett fegyverezni és internálni kellett. E teendők elvégzésére a Honvédelmi Minisztérium szintén határ menti különítményeket szervezett. Ezek végezték el a fegyveresen érkező katonai alakulatok lefegyverzését, az átvett hadianyag leltározását és a katonai személyeknek az egyes internáló táborokba való továbbítását. A lefegyverzésnél a magyar hatóságoknak igen nagy gondot okozott a megoldásnak az a formája, amely a lelkileg amúgy is megrendült lengyel katonák büszkeségét, hazafias érzését és érzékenységét nem sértette.



A katonai és polgári menekültek ellátása

A katonai menekültek ügyeit – tehát a fegyveresen érkező alakulatok lefegyverzését, a fegyverek és hadianyag leltározását és megőrzését, a katonai személyek internálását és ellátását – a magyar kormány a magyar Honvédelmi Minisztérium külön e célra felállított XXI. osztályának ügykörébe utalta. Az osztály élén egy magyar ezredes – vitéz Baló Zoltán – állt, de az osztály keretében és helyiségeiben működött egy lengyel alosztály, amelynek nemcsak vezetője, hanem minden tagja a Magyarországra menekült lengyel katonai személyek közül került ki. A XXI. ügyosztálynak legsürgősebb feladata az volt, hogy a katonai menekülteket megfelelő táborokban helyezze el, és ellátásukról gondoskodjék. Minden tábornak volt olvasóterme, rádióvevő készülékkel, társasjátékokkal, később magyar, lengyel és külföldi lapokkal felszerelve. A XXI. ügyosztályban uralkodó lengyelbarát hangulatra jellemző volt az a gyakorlat, hogy korlátlan időre szóló, tartós szabadságolásban és kintlakási engedélyben részesült minden olyan katonai személy, akit valamelyik lengyel kulturális intézmény vagy gazdasági, illetőleg társadalmi szerv, mint szakembert, munkatársként hívott meg és igényelt ki a XXI. ügyosztálytól. A németeknél már ez is kiverte a biztosítékot és követelték a magyar kormánytól, hogy minden lengyel menekültet szolgáltassanak ki nekik.

Az pedig komoly konfliktushoz vezetett Berlin és Budapest között, miután a németek tudomására jutott, hogy magyar segítséggel több tízezer lengyel katona hagyta el illegálisan Magyarországot és a különböző európai ás afrikai harctereken bekapcsolódtak a németek elleni harcba. A polgári menekültek nyilvántartását és gondozását a magyar Belügyminisztérium szociális (IX) ügyosztálya vette kezébe, amelynek feladata, a menekültek nyilvántartásának elkészítse és vezetése, továbbá a lengyel menekültek elhelyezése, ellátása és minden egyéb gondozása volt. Ez az ügyosztály szoros összeköttetésben állt a lengyel menekültek központi szociális és társadalmi szervével, a Lengyel Társadalmi Bizottsággal (Komitet Obywatelski). A Bizottság elnöke Henryk Sławik szociáldemokrata párti lengyel újságíró, a londoni lengyel kormány népjóléti miniszterének megbízottja lett. Polgári lakótelepeket, lengyel oktatási intézményeket – a háború alatt Magyarországon, Balatonbogláron volt Európa egyetlen önálló lengyel gimnáziuma – és újságot hoztak létre, továbbá megszervezték a lengyel hitéletet, ami szintén kiváltotta a németek nemtetszését. Körülbelül ötezer zsidó származású lengyel menekült is érkezett hazánkba, akik számára magyar és lengyel segítséggel sikerült hamis papírokat kiállítani, így ők, mint keresztény emberek már zavartalanul élhettek hazánkban.

Ennek az állapotnak vetett véget Magyarország német megszállása, és azután a lengyel menekültek, de magyar védelmezői számára is nagyon sötét idők jöttek.