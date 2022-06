Karády Anna: A füredi gyermek

Oroszy Mihály élete gyökeresen megváltozik. A füredi lány-sorozat lezáró kötetében a XVIII. század most megmutatja könyörtelenebb arcát is: a felvilágosodás korszaka még a láthatáron sincs, a feudális rend igazságtalanságai nyomorítják a köznépet. A földesurakkal szembeni elégedetlenség egyre nagyobb, a Dunántúl a jobbágyfelkelések küszöbén áll.

A füredi földesúr ennek ellenére bizakodón tekint a jövőre, eltökélten készül élete legnagyobb utazására – egy más időben, egy másik világban kíván új életet kezdeni. Vajon sikerül-e fordítani a sorson?

Almássy Anna rádöbben, férje terve talán nem is csak egy lehetőség, hanem az egyetlen út, ami járható. Vajon le lehet győzni az időt?

Karády Anna romantikus regényében ismét Balatonfüredre kalauzolja az olvasókat, miközben megmutatja, hogy nincs olyan akadály, amely az igaz szerelem útjába állhat. A füredi lány-sorozat harmadik részében a jelen és a múlt szálai még jobban összefonódnak, amivel kezdetét veszi egy újabb, váratlan eseményekben bővelkedő kalandos utazás.

A szerzőről: Karády Anna 1986 telén született, gyermekkorát a Balaton mellett töltötte, iskoláit is Balatonfüreden végezte. Egyetemre Budapestre járt, jogot végzett. A diploma után hosszú évekig a fővárosban dolgozott, ahol csak tudományos munkák és szakmai publikációk keretében írt. Az alkotó irodalmi írásának első eredménye – néhány kamaszkori verset leszámítva – A füredi lány címet viselő történelmi regény, ami 2021-ben jelent meg. Ezt követte a Cigányélet grófi módra című novella, majd az első regény folytatása: A füredi földesúr.

