Kulcs - Közösségi rendezvényre invitálták a helyieket a szociális intézmény területére június 25-én délelőtt 10 órától 24 óráig.

Sok résztvevős, színes programok kínálatával várták az érdeklődőket a település civil szervezetei szombaton. Voltak sport- és helytörténeti programok, kézműves vásár, pónilovaglás, népi játékok, a Joy & Co kutyaiskola bemutatója, tüzes ételek viadala – nem kevesebb, mint tizennégy csapat részvételével –, és a nap végén neonparádés vidámság, diszkó is szerepelt a kínálatban.

A főszervező a KUBAK, a Kulcsi Baráti Kör elnevezésű szervezet volt, amely pályázati forrásból kezdett el a közösségépítő rendezvényen dolgozni. A szervezőmunkának és a rendezvénynek az elmúlt esztendőben a pandémia is útját állta.

Pedig a nagy múltú szervezet nem titkolt célja a rendezvénnyel az volt, hogy a település rohamosan növekvő lakossága ne csak esetlegesen találkozzon, hanem megismerhessék egymást. Így aztán idén újra belevágtak a rendezvényszervezésbe.

A szombati esemény megnyitója délelőtt 10 órakor volt. Beszédet mondott a KUBAK elnöke, Oberrecht Tamás, őt Molnárné Lukács Anita és Deák Ibolya követte. A megnyitó után a főzőverseny késedelem nélkül, azonnal kezdetét vette.