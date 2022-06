Ez egyébként egy meghívásos szervezésen alapuló tárlat, azon alkotók kapnak felkérést a csoportos kiállításon való részvételre jellemzően, akik a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagjai. Ahogy a legutóbbi őszi tárlatra, úgy a mostanira is meghívást kapott Gombos István, a Ferenczy Noémi és Vörösmarty-díjas ötvös iparművész.

A dunaújvárosi alkotó áprilisban töltötte be a hetvenedik életévét, ez alkalomból pedig Gombi 70 címmel egy jubileumi tárlatot állított össze a Városháza „C” szárnyának aulájában: azért is volt különleges, mert ezzel kívánta lezárni az önálló, egyéni kiállításainak sorát.

Nagyon jó volt a visszahangja, ez már a tárlatvezetés során is körvonalazódott, de utólag is sok pozitív visszajelzést kaptam. Úgy érzem, sikerült elérnem azt, hogy emlékezetessé tegyem a közönség számára - mondta lapunknak Gombos István, aki azóta már számos felkérést kapott egyéni kiállítás rendezésére, de ezeket rendre le is mondta.

Talán emlékeznek rá az olvasók, ígéretet tettem korábban, hogy a Gombi 70 lesz vélhetően az utolsó egyéni tárlatom. Természetesen itt nem áll meg az élet, a csoportos kiállításoknak, biennáléknak részese kívánok lenni a jövőben is, és a meghívásoknak igyekszem eleget tenni, mint ahogy a pénteken nyíló megyei börzének is- vázolta a művész.

Ezen a megyei seregszemlén három Gombi-alkotást tekinthetnek meg a látogatók: a Bezártság, az Arctalan gyökér, valamint a Térbe zárt múlt című kompozíciókat.

Mindegyikükkel egyfajta társadalomkritikát fogalmazott meg az alkotó, alapvető kérdéseket jelenít meg az anyagfelhasználás sokféleségével. Ma már az internetes világ uralja a mindennapokat, és a különféle platformokon sajnos rendszeresen megjelennek anonim profilokkal az emberek, akik olykor jogtalanul támadnak, kritizálnak másokat. Az Arctalan gyökér című alkotás pedig éppen ezt kívánja tükrözni. A Bezártság című alkotás ugyancsak szimbolikusan jeleníti meg a kalitkába zárt női figurát, amely a szabadságra törekszik, mint ahogy a madár is. A Térbe zárt múlt című plasztika, amelyben a kohósalak és az üveg keveréke találkozik, azt az üzenetet hordozza magában, hogy ha nem vigyázunk a környezetünkre, önpusztítóvá válhat az emberiség.