A Gastroblues Klubban ma megkezdődött a 30. Gastroblues Fesztivál idei sorozata. Az első három napon ebben az ikonikus vendéglátóipari egységben, gyerekkori nevén az Új Hullám sörözőben, láthatunk előadásokat.

Az egész hetes programot a Silent Zone kezdi meg. Kedden Charlie Firpo Blues Band, szerdán pedig a Rockin’ All Over The World Session lép fel a klubban. (Mindhárom előadás 18 órakor kezdődik.)

Gastroblues fesztivál egyhetes programjában ott lesz Benkő Zsolt koncertje is Fotó: Molnár Gyula

Csütörtökön az ASE Sport étteremben folytatódik a dzsembori a Blues MD, Mike Gotthard Group feat. Szebényi Dániel formáció lép a színpadra. Pénteken azután beindul a nagyüzem: délután fél négykor lesz a kapunyitás, majd először (16 óra) a Dániel Balázs Trió & Christoph Steinbach és a kiváló hangú énekesnő Pleszkán Écska - a 2011-ben elhunyt kiváló dzsesszzongorista, Pleszkán Frigyes lánya - szórakoztatja a nagyérdeműt.