Már túl vagyunk az archaikus, a várost ébresztő ágyúdörrenésen, a Várkapu kinyitásán, valamint a kezdeti ceremóniákon. A különleges történelmi korszakot idéző játékokat és harci bemutatókat még hitelesebbé teszi a többször is felcsendülő Szelindek együttes zenéje. Ehhez hangulathoz jól Idézzük meg a középkor világát! De vajon miért jó, vagy szükséges ez számunkra? Az esemény főren­dezője, Slámer István, a Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyletének az elnöke ezt gondolta erről:

Egy kis szerencsével a Szelindek együttes múltidéző muzsikája fogadja a látogatókat. Fotók: a szerző

– Az volt a célunk, hogy az embereket visszahozzuk ebbe a történelmi korba. Nyilván nagyon sokan vannak, akik látták már a várunkat, vagy hallottak róla, de most ismereteket is szerezhettek és a vendégeink révén messze vittük a jó hírét az országban.

– Fontos az ismeretterjesztés is, de attól előbbre valónak érezzük a hazafias érzések újraélesztését. Jelen pillanatban már szétesőben láthatjuk a világot, és ha nem fogjuk meg a családjainkat, a barátainkat és a közösségeinket, akkor azok is el fognak veszni.

– Az egyletünk több mint tíz esztendeje működik, így aztán az ország nagyon sok helyén megfordultunk már, a hasonló dolgokkal foglalkozókkal ismeretségeket, barátságokat kötöttünk, ezért nem volt nehéz őket meghívni ide, a mi várunkba. Valamennyien díszes viseletben mutatkoztunk meg ezen a rendezvényen is. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak eszmeileg, hanem a különleges, korhű ruházatunkkal, fegyverzetünkkel és az eszközeinkkel is megidézzük azokat a korszakokat, amelyeket meg akarunk jeleníteni.

Belépő és egyéb díjak nélkül

– Ezt a megoldást találtuk helyénvalónak, hogy az érdeklődők könnyebben eljuthassanak hozzánk. Ráadásként szombaton négyszáz főre főztünk, amit ingyen adtunk az érdeklődőknek, sőt a bor- és pálinkakóstolót, valamint a várlátogatást is belépési díj nélkül biztosítottuk. Nyilván azt is mondhatnám, hogy mindezt csalogató jelleggel csináltuk, de inkább azt akartam vele bizonyítani: el kell vetni azt a tévhitet, hogy mindent a pénz irányít.

Megpezsdül tőlük az egész világ

Az esemény kétségkívül leginkább megismert szereplője a Szelindek – régi világzenét játszó forgatag – együttes volt. A korszakhoz talán nem passzol, de a megjelenésük szerint igazi show bandaként léptek föl. Török Vidorral, a vezetőjükkel is beszélgettünk.

– A nevünk mellett szerepel a forgatag kifejezés is, mivel nemcsak a színpadon szeretünk zenélni, hanem, ha olyan kedvünk van, akkor a nép között akár az utcát járva, vagy akár táncházban is. A színre lépésünkhöz minden ki van találva. Azt képzelem, hogy amikor anno a király csettintett egyet, ez lehetett a korszak mulatós zenéje. Azt mondhatom, hogy most már tizenhárom éve sikerrel játsszuk ezt a fajta historikus mulatóst.

Hamár a középkor, akkor főjön a kecskehús alapú vadragú a bográcsban

– Honnét lehet tudni, hogy ezek a zenék valóban léteztek abban az időben?

– Vannak zenekarok, amelyek azt mondják, hogy az ókor muzsikáját játsszák, de az, hogy mondjuk 1310-ben mi volt a TOP 10, lehetetlen megmondani. Az az igazság, hogy körülbelül a XV. századtól maradtak fent olyan kották, amikből meg lehet ismerni az akkori zenei világot. Abból építkezve már lehet következtetni, hogy miféle zenéket játszottak akkoriban. Nekünk az a sajátosságunk, hogy az egyéni dallamainkat historikus stílusban én írom, amik a repertoárunknak körülbelül a felét teszik ki. Gyerekkorom óta mindig a múlt vonzott (talán azért, mert a Rák jegyében születtem?), aztán ilyen-olyan impulzusok hatására azonosulni tudok avval a korszakkal. Mellette régi, a végvári vitézek muzsikáját őrző dallamokat is megtanulunk, aztán a legnagyobb becsülettel eljátsszuk, ahogy csak tudjuk. A keleti és más vidékek hangzását is bemutatjuk.

– Nagyon erős a ritmusszekció. Hisz abban, hogy hajdanán ilyen fontos szerepe volt?

– Föltétlenül, főleg a hajdú dallamok esetében, de más esetben négy töröksíp mellé már nagyon kell egy mélyebb hangzás, amit aztán a dobok hoznak magukkal. A törököknél maradva, valószínűleg ezekkel is vertek lelket a katonáikba, hogy szaporábban szedjék a lábukat. Aztán arra is gondoltunk már, hogy szerencsétleneknek megkönnyebbülés lehetett például a magyar vitézekkel megküzdeni, mint naphosszat hallgatni azokat a metszően éles hangokat. Éppen ezért mi nem visszük túlzásba a használatukat.

– A dallamok többsége sodró lendületű. Vidámak vagy inkább harciasak?

– Valószínűleg erre is igaz, hogy „sírva mulat a magyar...” Ebben a tempóban mindkettő megtalálható, ami a harcos katonáknak nagyon fontos lehetett.

A törökök is beszállásolták magukat a vár udvarára

Ezúttal azonban harcok nélkül, mi több, a magyar vitézek barátságos vendégfogadása mellett vonultak a helyükre. Stratégiai fontosságú magaslatot foglaltak el. Vezetőjüktől, Bajzák Krisztiántól ezt is hallottuk:

– Volt egy ismeretségem ebben a csoportban, csatlakoztam hozzájuk, és beleszerettem ebbe a „török” világba. Mi a XVI. századot és azon belül a janicsárok világát elevenítjük meg. Az első dolgunk a sátorverés volt, és a berendezkedés a helyszínen. A városi felvonulás után már készülhettünk is egy csatajelenetre, amit a színpadon mutattunk be szombaton kora délután.

Komoly fegyver- és ismeret arzenállal érkeztek

– Ezek természetesen után gyártottak. A szablyákhoz, a puskákhoz és az egyéb fölszerelésekhez mind megvannak a megfelelő mesterembereink. A szokások feldolgozásához és a megelevenítéséhez is megvannak a módszereink. Ahhoz a régi leírásokat, a könyveket és a miniatúrákat is felhasználjuk. Az utóbbiak különösen sokat segítenek. Az egyesületünk kialakításánál több történész is segítette a munkánkat. Egy kis vendégváró standot is fölállítottunk. Az asszonyaink nagyon finom kávéval fogadták a hozzánk érkezőket. A különlegessége, hogy a gyömbérfélék családjába tartozó kardamommal volt ízesítve.