Az országos rendezvénysorozathoz kapcsolódóan az Intercisa Múzeum is megrendezi június 25-én 17–23 óra között a múzeumok éjszakáját. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is a Római városrészben található kőtárban lesz az ingyenes program központi helyszíne. A kínálatban szerepel a többi közt kézműves-foglalkozás, római kori játékok, szakvezetés a kőtárban és a szomszédos fürdőben, valamint vetített képes ismeretterjesztő előadás is.