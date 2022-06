A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság negyedik kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnoksága csaknem száz vendéget fogadott a hét utolsó munkanapján, de ezúttal nem munkáról, hanem annak jól megérdemelt jutalmáról szólt a rendezvény. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2014 óta minden évben meghirdeti tűzvédelem témakörben alkotói pályázatát. Ez idő alatt csaknem harminchétezer-négyszáz művet készítettek a gyerekek.

Fotó: katasztrófavédelem

A 2022-ben meghirdetett alkotói pályázatra négyezer-háromszázhuszonhat pályamű érkezett az országból, valamennyi kategóriában tartalmas alkotások születtek. Idén országosan kilencszázharmincegy óvodai és háromezer-háromszázkilencvenhat iskolai művet nyújtottak be. Ezúttal is készült film, montázs, térbeli kompozíció, prózai és lírai mű is, a zsűrinek hosszas fejtörést okozott, hogy a jók közül kiemelje a legjobbakat.

Az elbírálás során a kreativitást, az eredeti ötletet, a témához való kötődést, és a szokatlan megoldásokat díjazta dr. Borsos Mihály fotóművész, Németh Petra, a Spar Magyarország Kommunikációs Kft. főmunkatársa, Urbán Tamás, a BM HEROS Zrt. vezérigazgató-helyettese, Patho Balázs, a FOKA, azaz a Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület vezetője, valamint a tűzvédelmi és a kommunikációs szakterület.

Szabadkézi rajz 11-14 éves korcsoportban az országos értékelés során Fejér megyéből Gazsi Mirella második helyezést ért el.

Értékelésében Fülep Zoltán tű. ezredes, megbízott országos tűzoltósági főfelügyelő ugyanarra hívta fel a figyelmet, amit a gyerekek maguk is megfogalmaztak pályaműveikben. Az általános iskolás és díjazott Szegfű Zalán tolmácsolásában ez így hangzik: „Ha nem vigyázol, rossz dolgok történnek, ez a lényege a tűzmegelőzésnek.”