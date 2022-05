Anne L. Green: Egyszerűen bonyolult – Perzselő románc Provence-ban 1.

„Alyssa élete kesernyés, mint a levendula, ám a szerelem megédesíti a pillanatait, akár egy parányi, színes macaron.” – Karády Anna.

A harmincas éveit taposó Alyssa a levendulamezőkről híres Provence-ban éli idillinek látszó életét férjével, ám a valóság az, hogy már egy ideje nem perzsel köztük a levegő úgy, mint a kapcsolatuk elején. Hogy kitörjön az egyhangúságból, úgy dönt, egy másfajta édes csábításnak enged: cukrászdát nyit a város szívében, ahol megszállottan a macaronok iránti szenvedélyébe fojtja bánatát.

Szenvedélyes és tiltott viszonyba bonyolódnak

Alessandro Cross hamarosan befejezi az orvosi egyetemet és készen áll arra, hogy beteljesítse szülei nagy álmát: jól fizető állást szerezzen, és fiatal feleséget, akivel az olasz hagyományoknak megfelelően családot alapít. A sors azonban próbára teszi Alyssa és Axel hitét és hűségét is.

A fiatalok a tengerparton botlanak egymásba, ahol már az első pillanattól vibráló feszültség érzékelhető kettőjük között. Némi vívódás után be is következik a katarzis, szenvedélyes és tiltott viszonyba bonyolódnak.

Anne L. Green legújabb története, az Egyszerűen bonyolult rávilágít arra, milyen nehéz a hétköznapokban megküzdeni a megfelelési kényszerrel, hiszen sem a tekintély, sem a rangos szakmai elismerés nem véd meg mások ítélkezéséitől. És mi történik, ha minden észérv ellenére a szívnek nem lehet parancsolni?

(Forrás: bookline.hu)