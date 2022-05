Dunaújváros - A Munkásművelődési Központban május 21-én, szombaton tökmagbazárt tartanak. A program 13 órakor kezdődik és 18 óráig tart. A bazárban kiváló minőségű, de használt gyermek- és kismamaruhákat, valamint játékokat lehet majd vásárolni. Persze lesznek érdekes műsorok is, hiszen mégiscsak egy művelődési házról van szó. Egész nap lesz henna- és arcfestés. Zsuzsa néni rengeteg mesét ad elő, és megjelenik az Angyalkürtös standja is, rétesekkel, kürtös kaláccsal és keksztekercsekkel. Lesznek levendulás termékek is, vagyis jó szórakozás várhat ránk.