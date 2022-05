David Baldacci: Pengeélen

Dermesztő és elsöprő erejű; mindvégig gyomorszorítóan feszültséggel teli.

Egy veszélyes farkas kilövésével megbízott vadász női maradványokra bukkan az észak-dakotai rengetegben. Úgy tűnik, az áldozatot valaki felboncolta, aztán otthagyta az erdőben, hogy vadállatok martaléka legyen. Egy múlt nélküli áldozat.

Az ügy azonnal felkelti az FBI érdeklődését is, mivel elég gyorsan egyértelművé válik, hogy a nő múltját homály fedi. A tanárnőről, aki a közeli vallásos közösség iskolájában dolgozott, senki sem tudta, ki is ő valójában, és honnan érkezett. Ám valamit egyértelműen titkolt.

Egy különleges képességgel rendelkező hős. Az FBI Amos Deckert és a kollégáját, Alex Jamisont küldi az észak-dakotai Londonba, hogy válaszokat találjanak a felmerült kérdésekre. A város azonban egyáltalán nem az, aminek látszik: féltékenység és mélyen gyökerező rivalizálás húzódik a kőolaj-kitermelésnek köszönhető jólét mögött. Decker pedig egyhamar arra is rájön, hogy a légierő közeli radarállomása létfontosságú információkat rejthet, amelyek az egész országot káoszba dönthetik.

A tanárnőről senki nem tudja, kicsoda valójában

A szerzőről: David Baldacci a virginiai Richmondban született és nőtt fel. A Henrico Gimnáziumban érettségizett, a Virginia Commonwealth Egyetemen politológiából BA fokozatot, a University of Virginia School of Law-n pedig jogi doktori fokozatot szerzett, majd kilenc évig jogászként praktizált Washingtonban.

Baldacci első regénye, az Abszolút hatalom egy kitalált amerikai elnök és titkos­szolgálati ügynökeinek történetét meséli el, akik hajlandóak gyilkosságot is elkövetni, hogy elfedjék egy nő véletlen halálát, akivel az elnök viszonyt folytatott. Abszolút hatalom (1997) filmként adaptálták, Clint Eastwood és Gene Hackman főszereplésével.

(Forrás: bookline.hu)