Nagyvenyim - A Daloló szerda címen meghirdetett rendezvényre az idén Dunaföldvárról az Annamatia Női Kar kiegészülve a Bölcskei Női Karral, valamint a rácalmási Glória Kamarakórus fogadta el a házigazda Fontana Női Kar meghívását. A Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében 17.30-kor kezdődött eseményen először a rácalmásiak álltak színpadra. A kórus nagyon fiatal még. 2020 januárjában alakult az együttes egy megelőző évi adventi fellépés után. Kezdetekben egyházi felkérés motiválta a csapatot, majd igény fogalmazódott meg a folytatásra is. Repertoárjukban nemcsak az egyházi zene, de a világi dallamok is jelentős szerepet képviselnek. Műsorukban megzenésített verseket és a közelmúltban Dunaújvárosban megtartott Bartók est számaiból hallhattunk. A rácalmásiakat Gyalus Boglárka vezényelte. A kórus létszáma tizennégy fő. Zongorán közreműködött Péczi Adrienn kórustag.

Nem maradhat el a baráti beszélgetés sem

Másodikként a dunaföldváriak és a bölcskeiek mutatkoztak be. A dunaföldvári Annamatia Női Kar a Covid-időszak alatt ünnepelte volna negyvenedik születésnapját. A bölcskeiek pedig huszonöt éves múltra tekinthetnek vissza. A bölcskei formációt Pados Ferencné hívta életre, aki még mindig aktív kórustag. A Nemzeti Galériába szánt műsoruk vidámabb darabjait, tavaszi énekeket és két verset hoztak el Nagyvenyimre – ismertette a repertoárt Kun Erika karvezető, aki a bölcskei csapatot hét éve, az Annamatia Női Kart huszonnégy éve vezeti. A verseket Bacsa Jánosné és Hössné Bokor Katalin mondta el. Zongorán közreműködött Perémi Erzsébet.

A házigazda részéről a nagyvenyimi Fontana Női Kar karvezetője, Péter Kata köszöntötte a megjelenteket. A program születéséről elmondta: – Véletlen próbalátogatás szülte az ötletet. Milyen jó lenne alkalomszerűen találkozni, együtt énekelni, a másik kart vezényelni, vagy csak éppen közös technikákat, műsorokat cserélni. A daloló szerdának pont ez a lényege, hogy meglátogatjuk egymást, megnézzük a többiek próbáit. Illetve az is óriási élmény, amikor közösen énekelhetünk egy-egy darabot. Ennek hatására döntöttünk a folytatásról, amit még a vírus sem tudott két vállra fektetni. Pénz a kórusokra nem nagyon van, lassan már ember sem, de nagyon örülünk, hogy élünk és létezünk. Jó együtt és csodálatos élmény a közös éneklés – hallhattuk a házigazdák vezetőjétől, majd ezután a Fontana Női Kar is bemutatta műsorát. Az énekkarok produkcióját állófogadás és beszélgetés zárta. Remélhetőleg jövőre is találkoznak!



Három kórus és a műfaj rajongói töltötték meg a Palágyi József

Művelődési Ház nagytermét a Daloló szerda program alkalmával