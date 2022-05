Először Süli János államtitkár, a fesztivál fővédnöke köszöntötte a megjelenteket. Pakson a fesztivál ideje alatt nemcsak zene, nemcsak étek-ital van, hanem a határon túli magyar lakta településekkel a testvérvárosi kapcsolat bővítése is fontos szerepet kap – mondta, majd kiemelte azt is, a fesztivál örök.

Dr. Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozó ezúttal mint az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója vett részt a sajtótájékoztatón. A fesztivál szervezői egy kis meglepetéssel fogadták, aki ma ötvenéves. A programban az utolsó pillanatban is történt változás, Pete York, a Spencer Davis Group alapítódobosa betegsége miatt nem tud eljönni Paksra. Eredetileg Miller Andersonnal lépett volna fel, Anderson viszont jön és a Deep Purple legendájára, Jon Lordra emlékezik majd a műsorában.

Július 1-én pénteken és 2-án az ESZI Sportcsarnokban lépnek fel a „nagyágyúk". A pénteki nap sztárvendége a balkezes blues-rock gitárvirtuóz Eric Gales lesz, aki 2019-ben már sikerrel szerepelt fesztiválunkon. Bemutatkozik a fesztiválon Tátrai Tibor új együttese, a Godfater. A tagok: Borlai Gergő (dob), Kéri Samu (basszusgitár), Mike Gotthard (gitár), Szebényi Dániel (ének, billentyűk) és természetesen Tátrai Tibor (gitár).

A vasárnapi Kárpát-medencei Gastroblues Pikniken és Zenésztalálkozón határon túli zenekarok, Ethnokor (Délvidék), The Crazy Plumbers (Erdély), The Joint Venture és a Pál Balázs Jenő Band (Felvidék) fellépését láthatjuk. A Pál Balázs Jenő Band vendégeként a kárpátaljai Viskről származó Czébely Csaba is dobol. A nap folytatásaként a Varga Miklós és a Band, valamint a Dinamit együttes koncertje következik.

A vasárnapi jótékonysági főzőverseny (a kóstolójegyekből befolyó összeg Visk magyar nyelvű óvodájának működését segíti) és a koncertek csakúgy, mint a korábbi években idén is ingyenesen látogathatók. A Borbarát Találkozón bemutatót tart Eszterbauer, Légli, Takler, Tiffán pincészetek mellett Tokajból Demeter Zoltán és Alkonyi László.

Természetesen az idén sem maradnak el a templomi koncertek, amelyeknek az evangélikus templom ad otthont.

(A részletes programot, napi lebontásban, hamarosan közlik a szervezők.)