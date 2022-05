Bereczki Enikő: A rejtélyes Z generáció – Együttműködés a mai tizen- és huszonévesekkel

Miként kezelhetjük a generációs ellentéteket szülőként vagy tanárként?

Hogyan dolgozzunk együtt a Z generáció tagjaival?

Miért érik el könnyebben a youtuberek és a tiktokerek a fiatalokat?

A Z generációról, a mostani 13–26 évesekről kialakult sztereotípiák – például, hogy nehezen motiválhatók, érdektelenek, csak a telefonjukat nyomkodják, képtelenek a kitartó erőfeszítésre, nem akarnak felnőni, és még hosszan sorolhatnánk – abból is fakadnak, hogy keveset tudunk a világukról. Szülőként, pedagógusként, munkaadóként vagy munkatársként azonban elengedhetetlen, hogy együttműködjünk velük, túl tudjunk lépni az előítéleteinken, megoldjuk az esetleges konfliktusokat, és ne mélyítsük tovább a generációs szakadékot.

Nemcsak elméleti, gyakorlati megoldásokat is kapunk

Bereczki Enikő ifjúsági és generációs szakértő gondolatébresztő és hiánypótló könyvében a tudományos kuta­tások eredményeit és saját széles körű tapasztalatát számos ismert szakember és több mint húsz hazai influenszer véleményével egészíti ki. Bemutatja, hogy mi jellemző a Z generációra – annak is első­sorban az online térben jelen lévő tagjaira: milyen kihívásokkal küzdenek, milyen megküzdési lehetőségek állnak előttük, és ezekben hogyan segíthetjük őket. A könyvet olvasva nemcsak elméleti ismereteket, hanem gyakorlati megoldásokat is kapunk azzal kapcsolatban, hogyan kommunikáljunk és kooperáljunk a ­fiatalokkal. Az új perspektívákkal és számtalan új készséggel gazdagodó, sokszínű, multigenerációs közösségektől várhatjuk ugyanis a jövő problémáinak megoldását.

„Bereczki Enikő könyve magával ragadó és sokszínű: saját tapasztalata és tudása mellett számos szakértő véleményét és több mint 20 influenszerrel készített interjúk tanulságát is megosztja velünk, akik ma nagy hatással vannak a hazai Z generációra. Mindenkinek jó szívvel ajánlom a könyvet, aki szeretné megérteni „ezeket a mai fiatalokat” és jó kapcsolatot építeni velük.” – írja a kötetről Molnár Janka Sára fizikus, tudománykommunikátor.

