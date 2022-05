A Muha­ray Elemér Népművészeti Szövetség az idei évben is megrendezte a Fülöp Ferenc Hagyományőrző Szólótánc- és Párostánc-versenyt, amelynek célja a hagyományőrző együttesekben táncolók ismereteinek tanulmányozása, gyarapodásának ösztönzése. Az április végén, Bagon tartott megmérettetésen a Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület két táncosa, Czuczor Teca és Czuczor Lajos is részt vett. Előadásmódjuknak elismeréseként a neves szakmai zsűri értékelése alapján mindketten Fülöp Ferenc-díjban részesültek.

A táncosok elmondták, hogy ez a díj számukra azért is fontos, mert szélesebb körben is bemutathatták a Szalkszentmártonra jellemző táncot és népdalokat.

A szlovákiai Ipolyságból 1973-ban érkezett egy csoport a CSEMADOK kulturális egyesület szervezésében falunkba. A szíves vendéglátás olyan jól sikerült, hogy a település meghívást kapott egy viszont­látogatásra. Akkoriban még nem volt néptáncegyesülete a községnek, így a helyi termelőszövetkezet vezetősége Koszta Flórián vezetésével, Czuczor Lászlóné, Teca édesanyja, főkönyvelő hathatós segítségével elsőként citerazenekar alakult, majd nem sokkal később létrejött a néptánccsoport is, melynek magam is alapító tagja lettem. Az aktív néptáncot két éve hagytam abba, mert már hatvanhat évesen nem igazán bírtam végigcsinálni a próbákat. Az egyesület művészeti vezetője, Kővágó Zsolt hívásának eleget téve mégis visszatértem a hagyományőrző produkcióba – emlékezett vissza a kezdetekre Czuczor Lajos.

Kővágó Zsolt évek óta kutatja a szalkszentmártoni táncokat, illetve a népviseleteket. Ennek eredményeként született meg a félórás Szalki regruta bál című koreográfia, melyben a legkisebbektől a felnőttekig valamennyi korosztály szerepel.

A művészeti vezető forrásanyagnak használta Czuczor Teca 2016-ban megjelent Itt élek, mesÉlek című könyvét a viseletek megvarrásához, illetve a Takács Róbert énektanár gyűjtéséből származó népdalokat.

– Magam is gyermekkoromban kezdtem el táncolni, ami a középiskola kezdetekor abbamaradt. Három éve, Kővágó Zsolt felkérésének eleget téve kapcsolódtam be a Szalki regruta bál című koreográfia elkészítésébe. Feladataim közé tartozott többek között az énekek betanítása. Táncospáromnak unokatestvéremet, Czuczor Lajost kaptam. A bagi hagyományőrző szólótánc- és párostánc-­versenyre művészeti vezetőnk nevezett be bennünket. Az elvárás az volt, hogy a rendelkezésre álló két percben jelenítsük meg a falunkra jellemző táncokat és népdalokat, benne legyenek az alapvető lépések és három népdal. Külön díjazták a lépéseket, az énekhangot és a viseletet, illetve az előadás hangulatát. A bemutató előtti próba nem sikerült, így már azt fontolgattuk, hogy nem lépünk színpadra. Félelmünk nem igazolódott be, a közönség végigtapsolta produkciónkat. Meglepetésünkre a zsűri elismerését is kivívtuk, megkaptuk a Fülöp Ferenc-díjat, ami a hagyományőrző néptáncosok legnagyobb elismerésének számít hazánkban – sorolta Czuczor Teca.

A szalkszentmártoni egyesület célja a helyi népdalkincs, népviselet, népszokások ápolása, megóvása az utókor számára. Nagy álmuk, hogy a félórás Szalki regruta bál című koreográfiájukat minősítsék.