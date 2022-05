Armando Lucas Correa: Az elveszett lány története

Berlin, 1930-as évek. Amanda Sternberg és férje boldog jövőről szőtt álmai szertefoszlanak, amikor a náci hatalomátvétel után be kell zárniuk könyvesboltjukat, majd koncentrációs táborba hurcolják Juliust. A kétségbeesett Amanda gyermekeivel Dél-Franciaország felé menekül, ahol egy régi családi barát özvegye beleegyezik, hogy befogadja. Útközben egy Kubába tartó hajó lehetőséget kínál a lányok megmentésére, és a kényszerhelyzetbe került Amanda olyan döntést hoz, amely élete végéig kísérteni fogja. A náci csapatok végül a menedékéül szolgáló kicsiny francia faluban is rájuk találnak, és a reményét vesztett anyának a túlélés érdekében el kell búcsúznia megmaradt családtagjaitól is.

New York, 2015. A nyolcvanéves Elise Duval mindent megtett élete során, hogy kitörölje elméjéből gyermekkora emlékeit, most azonban egy telefonhívás mindent felforgat. Az őt hívó asszony egy régvolt korszakból ad át neki üzeneteket, amikor még más nevet viselt, és más nyelven beszélt. Elise, aki francia katolikusként a II. világháborút követően érkezett New Yorkba, döbbenten fedezi fel, hogy a megsárgult leveleket az anyja írta németül, még a háború alatt, és a levelek hatására váratlanul rázúdulnak hét évtized elfeledettnek hitt titkai és fájdalmai. Az igaz történeten alapuló regény a II. világháború során elkövetett egyik legborzalmasabb náci rémtett hiteles krónikája, ám több is ennél: gyönyörűen megírt családi történet a szeretetről, a túlélésről és a megbánásról.

(Forrás: bookline.hu)