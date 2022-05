Az esemény szervezőinek az érdemét egy cseppet sem szeretnénk kisebbíteni, de az biztos, hogy egy emberként várta a közösség Rauf Norbert polgármester megérkezését, aki a munkájukhoz minden esetben segítő kezet nyújt. Tőle e civil szervezettel kapcsolatban ezt is hallottuk.

– Ez nem egy zárt körű rendezvény, a saját tagságuk mellett a többi civil szervezet képviselőit és a polgármesteri hivatal dolgozóit is meghívták, hiszen a hitvallásuk szerint így egységet alkotva tudnak igazán tenni a nagyobb közösség, a falu érdekében.

– A mi településünknek fontos, alkotó részei a civil szervezetek. Ilyen a Falulánc szövetség is, amelyet a közösségi események megszervezésére hoztunk létre. Egy ilyen kis településnek nincs arra apparátusa, hogy az ilyeneket minden részletében kidolgozza, és meg is valósítsa.

Berg Lászlóné Marika, a Falulánc szövetség vezetője

– Olyan sajátos rendezvények megtartását vállalták föl, amelyek az elmúlt évek során már a településünk hagyományává váltak. Ilyenek a családi főzőversenyek és a különböző kirándulások is, vagy például a hozzájuk is köthető Nyugdíjas Olimpia, amin a kistérség hasonló életkorú csoportjait is szívesen látják.

– Ezek mind igazán jó közösségépítő eseményeknek mondhatók. Remélem, hogy kimondhatom, hogy túl vagyunk a járványon és a jövőben valamennyi rendezvényünket újra megtarthatjuk.

Berg Lászlóné Marika, a Falulánc szövetség vezetője szívesen emlékezik vissza a korábbi sikereikre, de most inkább előretekint.

– Annak idején májusban jegyeztek be bennünket, ezért tartjuk ilyenkor az előző évünket lezáró közgyűlésünket. Áttekintettük ezt az időszakot, ami sajnos a pandémia miatt nem úgy sikerült, ahogy terveztük. A legnagyobb csapást a korábbi vezetőnk, Fogarasi Béla elvesztésekor szenvedtük el. Ezért akkor új vezetőséget is kellett választanunk, és azóta velük tesszük a dolgunkat. A kitűzött céljainkat a korábbi tiltások miatt azonban nem tudtuk maradéktalanul ­megvalósítani. Az akkori félelmek hatása bizony mind a mai napig érződik, hiszen még mindig elég sokan vannak, akik amiatt nem mernek egy ilyen rendezvényen, vagy akár egy közös kiránduláson sem részt venni.

– Nagyon szeretnénk, ha a fiatalabb korosztályból, ahogy eddig szerencsére volt már rá példa, csatlakoznának hozzánk olyanok, akik majd tovább viszik a mi kezdeményezéseinket. Most is voltak, akik beálltak közénk segíteni, és az bizony nagyon jólesett nekünk. Talán ennek a tavasz óta második sikeres rendezvényünknek a jó híre is segíteni fog a Falulánc népszerűsítésében.

Rauf Norbert, Daruszentmiklós polgármestere

– Az esemény este hatkor kezdődött, és a hivatalos szakasza után természetesen a helyi szokásunknak megfelelően finomságok is kerülnek az asztalokra.

– Hogy mindennel időben végezzünk, már jó korán elkezdtük a készülődést, akár valami kis lakodalomban. Szó szerint, hiszen a sütemények nélkül üres lenne az asztal, ezért amit lehetett, már az előző napon elkészítettük.

– Az esemény napjának tennivalói sem egyszemélyes feladatok, hiszen szépen be kell rendezni a termet, meg kell teríteni, és neki kell állni a legfontosabbnak, a vacsora előkészítésének, majd a sütés-főzésnek. Éppen ezért már ebéd előtt, féltizenkettőkor itt voltunk. Megmondjam, hogy mi készült? Egyszerű, de ahogy a vendégek dicsérik, finom vacsorát készítettünk. Rántott bordát, mellé sült csirkecombot és hagymás, tört burgonyát raktunk a tányérokra. Hozzá uborkasalátát. A maradékokat nem kellett összegyűjteni, mert minden szem elfogyott! Utána jöhettek a mi és az előszállási Sarokház cukrászda ajándék süteményei. Aztán persze megszólalt a zene, és tánccal, közben a tombolával töltöttük az estét.

– Korábban, amikor annyi baj ért bennünket, gyakran eszembe jutott, hogy mi lesz, ha szétesik a csapatunk. Nagyon kár lenne érte, mert nemcsak azok látták hasznát, akik tagként dolgoztak a kisebb-nagyobb rendezvényekért, hanem a falunk többi lakói is. Ma pedig nagyon jóleső érzés, hogy megtelt a ház, minden társunk és meghívottunk megérkezett, nem siettek tovább, hanem jókedvűen töltötték el velünk az estéjüket.