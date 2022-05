Karin Slaughter: Hamis tanú

Egy hétköznapi élet... ...borzalmas múltat rejt.

Leigh Collier keményen megdolgozott azért, hogy fölépítse látszólag teljesen szokványos életét. Védőügyvédként dolgozik, lánya jól teljesít az iskolában, még a válása is civilizáltan zajlott.

Csakhogy Leigh átlagos élete normálisnak távolról sem nevezhető gyerekkort leplez, amelyre titkok vetnek árnyékot, árulás nyomja rá a bélyegét, és amelyet végérvényesen tönkretett egy szörnyű, erőszakos cselekedet.

Ám a múlt most feléled...

A per mérföldkő lehet az ügyvéd pályáján

Egy napon új ügy kerül Leigh asztalára: jómódú férfi kéri fel a védelmére, akit nemi erőszakkal vádolnak. A per mérföldkő lehet a pályáján, ha megnyeri. Amikor azonban találkozik a vádlottal, rádöbben, hogy ismeri a férfit, és az is ismeri őt. De ami még lényegesebb: az illető tudja, mi történt húsz évvel ezelőtt.

...és fogy az idő!

Ha Leigh-nek nem sikerül felmentetnie az ügyfelét, nem csupán a pert veszíti el, hanem sokkal többet. Az egyetlen, aki a segítségére lehet: Callie, a húga, vele viszont nincs jó viszonyban. Ő az utolsó ember a földön, akitől valaha is szívességet kérne – csakhogy hirtelen úgy tűnik, nincs más választása.

A szerzőről: Karin Slaughter 1971. január 6-án született Georgia államban. Amerikai bűnügyiregény-író. Első regénye, a Nadragulya 2001-ben jelent meg, és kivívta vele a nemzetközi elismerést. Regényét 30 nyelvre fordították le. 2001-ben a legjobb debütáló thriller címen a „Crime Writers’ Association’s Dagger” díjjal jutalmazták. Könyveiből világszerte több mint 30 millió példányt adtak el. Jelenleg Atlantában él.

(Forrás: bookline.hu)