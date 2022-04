Budapest/dunaújváros A tehetség nem egyszerűen a képességek kiemelkedő volta, hanem olyan óriási értékű természeti kincs, aminek a kibontakoztatása társadalmi, gazdasági jelentőségű. A tehetség is a természet azon értékei közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem kapálást, nyírást, permetezést, csak dús termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a növekedéshez – írja a témában Gyarmathy Éva szakértő.

Az alkotócsoportnak a munka célokat, közösséget és önbecsülést ad, ezért ujjongva örülnek minden megrendelésnek Fotók: amatőr

Ezért is adunk örömmel hírt a Tehetség másként elnevezésű kézműves alkotócsoportról, amelyben hat fiatal lány saját tehetségét álmodja bele a portékáiba. Bár az átlagostól messze eltérő a perspektívájuk, az alkotás teremtő ereje csodálatosat eredményez.

A Tehetség másként csapat tagjai mindannyian valamilyen fogyatékossággal élnek, látássérültek vagy tartós betegségben szenvednek. Jelenleg hatan – de szívesen fogadnak további alkotótársakat is – tevékenykednek a lelkes csapatban és különleges portékákat készítenek és kínálnak az egyedit kereső vásárlóközönség számára.



Sükösdi Csilla, a Tehetség másként elnevezésű csapat szószólója

Sükösd Csilla, az alkotók egyike ajánlotta szerkesztőségünk figyelmébe a különleges közösséget. Mint elmondta, mindegyikük másban ügyes: készítenek ékszereket gyöngyből és fonva, kulcstartókat és festményeket is. Amit csak lehet (még ha olykor egymást segítve vagy külső segítséggel is) maguk végzik a munkát a kommunikációtól a webshop kezelésén át a csomagolásig. A néha vicces, kalandos munkafolyamatokról Facebook-oldalukon is beszámolnak, ezzel remélve azt is, hogy az emberek számára egy idő után kevésbé lesznek idegenek, furcsák vagy sajnálatra méltók.



A csapat nem egy településen él, Csilla például a fővárosban, egy másik tagjuk, Jovány Barbara Dunaújvárosban lakik – róla már többször olvashattak lapunk hasábjain is. De közös volt bennük, hogy fogyatékosságuk vagy betegségük maradványtünetei miatt hagyományos munkát nem találtak, vagy, ahogy Csilla fogalmazott, a „szokásos vakos munkák”, mint a masszőr és az informatikus nekik nem feküdtek. Ezért együtt létrehozták az önkéntes segítőjük, Norina támogatásával közösségük és alkotásaik bemutatására készített internetes platformot. Ugyanakkor nem csak az online térben vannak jelen, szívesen mennek klubnapokra, vagy akár vásárokba is, ha van lehetőség és főleg meghívás.

– A munka nekünk sok mindent ad azon kívül, hogy nyilvánvalóan a megélhetésünket is segíti: célokat, közösséget, önbecsülést. Minden rendelésnek ujjongva örülünk és szívvel-lélekkel teljesítjük – fűzte hozzá a kézműves tehetségek szószólója, Sükösd Csilla.