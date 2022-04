Hans Rosenfeldt: Farkasok nyara

Egy döglött farkas. Egy erőszakos leszámolás két drogbanda között. Egy kegyetlen női orgyilkos.

Amikor kiderül, hogy a messzi északon fekvő svéd kisváros, Haparanda erdejében talált farkastetem gyomrában emberi maradványok vannak, Hannah Wester nyomozó már tudja, hogy ez a ­nyár más lesz, mint a többi.

A nyomok egy véres finnországi leszámoláshoz vezetnek. De hogy került az áldozat erre a környékre? És hová tűnt a pénz meg a drog?

A könyv filmszerűen pergő, intenzív skandináv krimi Fotó: Bajusz György

Hannah és kollégái minden követ megmozgatnak, hogy fényt derítsenek a rejtélyre, de versenyt kell futniuk az idővel, mert a zsákmányra más is vadászik. Mint például az orosz Kátya, akinek felbukkanását számos váratlan és brutális esemény követi Haparandában. A történtek azonban nemcsak a kisváros életét forgatják fel fenekestül néhány nap leforgása alatt, hanem Hannah-ét is, aki a nyomozás során kénytelen szembenézni rég eltemetett múltjával.

Hans Rosenfeldt, a népszerű Sebastian Bergman-sorozat szerzőpárosának tagja ezúttal első önálló regényével jelentkezik. A Farkasok nyara filmszerűen pergő, okos és intenzív skandináv krimi. Olyan sötét, hideg és hátborzongató, hogy a lélegzet is eláll tőle.

(Forrás: bookline.hu)