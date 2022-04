Dunaújváros - A Csillagvirág tagóvoda a költészet napja alkalmából rendezett városi mesemondó délelőttöt a közelmúltban, amely a tavaszról szólt. Ennek tükrében hatalmas, színes virágokkal tarkított mesekertet varázsoltak helyszínül, és Palotainé Gecser Anikó, a mesedélelőtt levezetője hangyának öltözve adta meg a mese keretét. Ide sereglettek a város nyolc óvodájából a gyerekek, hogy ne csak megnézzék a csillagvirágosok előadását, hanem maguk is előadják a megtanult történetet. A vendéglátókat is beleértve öt intézmény mesedramatizálással készült erre a délelőttre, négy óvoda gyermekei pedig egyedül meséltek.

A Római tagóvodások a Világszép kecskebéka mesét adták elő

– Látszott, hogy nagy izgalommal készültek a kicsik, öröm volt nézi a nagy átéléssel előadott produkciókat. A mesemondás után tízóraival vezethették le az izgalmakat óvodásaink, és kis ajándékot is kaptak, az óvodapedagógusaink által készített varrott hóvirágbabát vihettek haza. Színes, változatos és tartalmas délelőttünk volt, ami, úgy érzem, elérte a célját. Gazdagodott a gyerekek fantáziája, és ezzel is egy újabb lépést tettünk előre annak érdekében, hogy irodalmat szerető emberekké válhassanak – mondta el lapunknak Juhászné Nagy Marianna tagóvoda-vezető.

A mezei nyúl és a sündisznó... – Napsugár módra, lenyűgözően

Az intézmény mindig is a költészet napjához társította ezt a programot, hiszen ebben a korban a mesén keresztül tudják közelebb vinni a gyerekeket az alkotáshoz, elültetni, megalapozni bennük az irodalom és a költészet iránti érdeklődést. És ezt továbbgondolva ezúttal is voltak fantasztikusan bemutatott, nagy átéléssel előadott produkciók. Mi a fontos a gyermekeknél ebben a korban az óvodai mindennapokban: mesét hallgasson, énekeljen és mozogjon a gyermek, így fejlődik. Ezúttal is voltak kedvenc mesék, amelyeket bemutattak egymásnak. Hozták az óvodások a Három nyúl történetét, láthatták a Visszajött a répa és A mezei nyúl és a sündisznót, a Kiskakas gyémánt fél krajcárja mesét, ami gyöngyszeme volt a délelőttnek, az elfogadásról is szólt a szó nemes értelmében, egy autista kisfiú, összeszedve minden bátorságát, kiült a többiek elé, elszántan, nagyon ügyesen, fennhangon elmondta a mesét. Imádni való volt minden pillanata a délelőttnek.