A nehézségekkel küszködő független lemezboltok fennmaradása érdekében 2007 óta rendezik meg a Record Store Dayt (RSD). A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult; Magyarországról először 2010-ben a Wave és a Musicland lemezbolt csatlakozott a kezdeményezéshez.

A lemezkiadók és az előadók minden évben világszerte különleges fizikai hanghordozókkal készülnek erre a napra. Az RSD-t harminc ország mintegy ezer boltjában tartják, a vinyl reneszánszának köszönhetően a résztvevő üzletek száma Magyarországon évről évre nő: idén nyolc hazai hanglemezbolt kapcsolódik az eseményhez. A Wave és a Musicland mellett a szintén budapesti Neon Music, Deep, MG Records, a Headbanger, a Lemezkuckó, valamint a dunaújvárosi 777 várja a vásárlókat és a zenerajongókat extra nyitvatartással és programokkal, exkluzív kiadványokkal - közölték a szervezők az MTI-vel.

A mintegy 350 idei nemzetközi megjelenés közé tartozik például az Alice In Chains debütáló EP-je, egy különleges csomagolású dupla Blondie-kislemez, egy korábban csak Japánban és csak CD-n megjelent Blur-remixalbum, a Cure idén 40 éves anyaga, a Pornography újranyomása, két David Bowie-EP, a Foo Fighters kislemeze, a Jackson 5 ABC című albumának újranyomása, Nicki Minaj 2009-es mixtape-jének vinylkiadása, egy új Patti Smith duplalemezes válogatásalbum, a Pixies 2004-es Coachella-koncertje, a Red Hot Chili Peppers új, Unlimited Love című lemezének exkluzív verziója vagy a U2 szintén 40 éves, A Celebration című kislemeze két eddig kiadatlan szám kíséretében.

Idén nyolc hazai megjelenés is beszerezhető lesz jövő szombaton a lemezboltokban. Közéjük tartozik a Bëlga tavalyi, Karnevál című albumának vinyl kiadása, ami a csapat első bakelitlemeze; a Pokolgép 2015-ös Metálbomba című lemezének első vinyl kiadása fekete és narancs-fekete változatban; a Jazzékiel Szép napok című lemezének fekete színű vinyl újrakiadása; a fúziós zenét játszó Djabe Witchi Tai To Live 2019 című albuma; az alternatív supergroup, a Wake Up 1230 Wild Colors című bemutatkozó lemezének vinyl kiadása; a progresszív metált képviselő At Night I Fly September Kills című anyagának újrakiadása kazettán; utóbbi zenekar gitárosa, Horváth András Ádám a The Lesser Key of Solomon című rövidfilmhez írt filmzenéje szintén elérhető lesz kazettán; az óbudai punkcsapat, a BTK Furcsa játék című lemezének első vinylkiadása.

A koronavírus miatt tavaly és tavalyelőtt a lemezbolti koncertekkel és eseményekkel szemben a szociális távolságtartást szem előtt tartva a kiadványokra és azok beszerzésére fókuszáló úgynevezett RSD Dropsokat tartottak.

A lemezboltok napja idei nagykövete Taylor Swift tizenegyszeres Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző. Ő a Record Store Day történetében olyan legendák sorába lép a nagyköveti tisztségben, mint Josh Homme, Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Dave Grohl, a Metallica, St. Vincent, a Pearl Jam vagy Noel Gallagher.