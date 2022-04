Stephen King: Később

Az egyedülálló anya gyermeke, Jamie Conklin csak hétköznapi gyerekkorra vágyik. Jamie azonban nem mindennapi srác. Látja, amit más nem láthat, és megtudhatja azt, amit más nem. Anyja arra buzdítja a természetfeletti erővel született fiát, hogy tartsa titokban a képességét. De amikor a New York-i rendőrség egyik problémás nyomozója bevonja Jamie-t egy sorozatgyilkos üldözésébe, aki a síron túlról is robbantással fenyegetőzik, a fiú szembesül azzal, milyen súlyos árat is kell fizetnie, és kénytelen szembeszállni a gonosz minden formájával.

Lebilincselő krimi és kísértethistória egyben

A Később, akárcsak a Joyland és A coloradói kölyök, a Hard Case Crime sorozat bűn­ügyi történeteiben jelent meg, és jól bizonyítja, hogy King a kisprózának is igazi nagymestere. A kisregény megható felnövéstörténet, lebilincselő krimi és kísértethistória egyszerre, félelmetes és izgalmas mese az elveszett ártatlanságról és a megpróbáltatásokról, amikor jó és ­rossz között kell választanunk.

A szerzőről: Stephen King 1947. szeptember 21-én született az USA-ban, Maine állam, Portland városában. Amerikai író, a jelenkor egyik legolvasottabb szerzője, aki az úgynevezett popkultúra első számú írója. Kingről köztudott, hogy fontosnak tartja műveiben az apró részletek kidolgozását, a folytonosságot és a visszatérő elemeket, szereplőket műveiben. Köteteiben rengeteg utalás található az amerikai történelemre és kultúrára is. Műveit a műfaj határain belül általában pozitívan fogadják a kritikusok, ám rávilágítanak arra, hogy nem tartoznak a szépirodalom kategóriájába. (Forrás: bookline.hu)