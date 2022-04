Április 11., József Attila születésnapja a Magyar Költészet Napja Magyarországon. Erről a jeles napról a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában is méltóképpen megemlékeztek. Több színes verses programmal készültek, közösen egy Nemes Nagy Ágnes verset zenésítettek meg diákok és tanárok közösen, magyar szakos pedagógusok segítségével tanulhattak meg haikut írni, az iskola udvarát versekkel ragasztották tele, továbbá pólóra versrészleteket festettek a diákok. A nyolcadik és hatodik osztályos tanulók verseket helyeztek ki a város számtalan pontján, például padokon is találkozhatunk velük. Für Valentina tanárnő kérdésünkre elmondta, hogy a versek városszerte a tavaszi szünetben még biztosan kinn maradnak, így arra kérjük kedves olvasóinkat, hogy fotózzák le azokat és küldjék be a [email protected] e-mail címre, hogy galériát készíthessünk belőlük.