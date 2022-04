Julia Quinn: A vikomt, aki engem szeretett – A Bridgerton család 2.

„1814 is eseménydús szezonnak ígérkezik, de e sorok írójának véleménye szerint ez nem igaz Anthony Bridgertonra, London legkívánatosabb agglegényére, aki ezidáig semmi jelét nem mutatta házasulási szándékának. És az igazat megvallva, miért is mutatná? Nála jobban senki nem játssza a tökéletes élvhajhászt.” (Lady Whistledown társasági lapja, 1814. április)

De a pletykalap szerzője ezúttal téved. Anthony Bridgerton nemcsak, hogy elszánta magát a nősülésre, de már ki is választotta magának a feleségjelöltet. Az egyetlen akadály a hölgy nővére, Kate Sheffield, a legalkalmatlankodóbb nőszemély, aki valaha londoni bálterembe tette a lábát.

A pletykalap szerint a férfi a legkívánatosabb agglegény Fotó: Bajusz György/Dunaújvárosi Hírlap

A tüzes intrikus megőrjíti Anthonyt az elszántságával, hogy megakadályozza a házasságot. De amikor An­thony Bridgerton éjszakánként lehunyja a szemét, Kate igen erotikus álmokban jelenik meg neki...

A közvélekedéssel ellentétben Kate biztosra veszi, hogy nem a megjavult szoknyavadászokból lesz a legjobb férj; Anthony Bridgerton pedig a legnagyobb élvhajhász. Kate elszántan védelmezi a férfitól húgát, de fél, hogy éppen az ő szíve sebezhető. Amikor An­thony ajka az ajkához ér, hirtelen attól tart, ő maga sem képes ellenállni ennek a megvetendő élvhajhásznak.

A szerző, Julia Quinn – valódi neve Julie Pottinger – amerikai történelmiromantikus-író, bestseller regények szerzője. Műveit 41 nyelvre fordították le, és 19 alkalommal szerepelt a New York Times bestsellerlistáján. 52 éves, New Yorkban él.

A regény alapján készült sorozat 2022. március 25-étől látható a Netflixen.

(Forrás: bookline.hu) DH