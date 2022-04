A terem megtelt érdeklődő szülőkkel, hozzátartozókkal, a növendékek pedig ezt meg is hálálták. Hol duettben, hol trióban, kvartettben, sőt szextettben álltak a közönség elé, nemegyszer a tanárok is csatlakoztak az alkalmi formációkhoz. Hallhattunk részleteket, Mozart, Kodály, Purcell, Vivaldi műveiből, de a Hobbit és a Star Wars zenéje is felcsendült az est folyamán. A fúvós hangszerek közül hallhattunk furulyát, fuvolát, klarinétot, trombitát, vadászkürtöt, tubát és szaxofont is, nemegyszer zongorakísérettel kiegészülve.



Minden növendék sorra került és játszhatott az estén

Forrás: Zsedrovits Eniko

A közel másfél órás koncertet a közönség nagyon élvezte, rendre tapssal jutalmazta a fellépő diákokat és tanáraikat. Meg is érdemelték, hiszen látszott, hogy mindenki nagyon készült erre az estre, voltak, akik izgultak is, de ez a teljesítményen nem tudott rontani. Reméljük, hogy folytatása következik majd a jövőben.