Fekete György alpolgármester megnyitója után vette kezdetét a kulcsi tavaszünnep, ahol a számos színvonalas színpadi produkciót több nagy sikerű kísérőprogram egészítette ki. Ilyen volt a gyerekeknek az arcfestés, a szimulátor és az ugrálóvár is.

A helyi rendezvények már megszokott és a lakosság számára ingyenesen igénybe vehető kellékei a pattogatott kukorica és üdítő, amik pályázati forrásból álltak a szervezők rendelkezésére most is. Az önkormányzat szakemberei a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította forrásból rendezték az eseményt, és minden vendégnek díjtalan volt a belépés.

A művésznő megtáncoltatta a közönségét a fesztiválon Fotó: RJ

Délelőtt 11 órakor TánciFáncsi elnevezésű gyermekműsorral csalogatták a gyerekeket és családjaikat a Nap háza elnevezésű rendezvényház udvarában megrendezett eseményre április 23-án. A hétköznapokban szociális intézményként működő helyszínen az óriásbábos interaktív gyermekműsor nagy sikert aratott a legkisebbek körében.

A kulcsiaknak szombaton az önkormányzat főzte az ebédet, hiszen a szervezők egy tál babgulyással is megvendégelték a helyszínen a résztvevőket. Jól sikerült az étel, mert mind a 300 adag elfogyott.



A nagy múltú Bojtorján fellépése után délután 15 órától az operettbarátokat szórakoztatta Zayon Csaba és partnere, Hatás Andrea közös produkciója. A duó óriási sikert aratott, nemcsak megénekeltették, de meg is táncoltatták a közönséget. Majd kicsivel később Kollányi Zsuzsi fellépése vette kezdetét. A színpadképet pedig a kulcsi kislányokból verbuválódott alkalmi tánckar egészítette ki. Végül este fergeteges buli kerekedett Mészáros Gábor jókedvfelelős celebrálásában.