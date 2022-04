A Helikoni Ünnepségek a dunántúli középiskolás korosztály nagy hagyományokkal rendelkező, kétévente megrendezésre kerülő kulturális seregszemléje, amelynek ezúttal is Keszthely ad(ott) helyet április 21 és 23 között. A rangos eseményre Dunaújvárosból is eljutottak a diákok. Köztük van a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium DunArt csapata is, akik a Vizuális Művészetek kategóriában Arany fokozatot értek el. A Botka Csenge, Csikós Napsugár, Csontos Renáta, Varga Ákos Társas magány című fotó összeállításukért nyerték el ezt a szép elismerést. Dr. Csikós Árpád, a fiatalok felkészítő oktatója, aki maga is kiváló fotóművész lapunknak elmondta, hogy májusban az Evangélikus Templomban rendezendő kiállításon ezek a képek "élőben" is megtekinthetők lesznek.

Forrás: WWW.CSIKOSARPAD.HU

