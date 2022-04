Az eseményről Ujvári Csilla főszervező, a baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magyar–ének szakos pedagógusa beszélt lapunknak. Mint mondta, intézményükben most tartják az iskolahetet, ennek keretében szervezték meg ezt az irodalmi versenyt. Már régóta működik színjátszó csoport náluk szakköri foglalkozás keretében. 2017-ben hívták életre először a színjátszó találkozót, egyrészt annak apropóján, hogy megismerhessék a környéken működő tehetségeket, másrészt azért, hogy fellépési, versenyzési lehetőséget biztosítsanak számukra.

A színdarab során több ismert mesekaraktert keltettek életre

– Az első találkozó meglehetősen hosszúra sikeredett, aztán kialakult egy törzsgárda, akik minden alkalommal eljönnek. Sajnos a pandémia miatt az elmúlt két évben nem tudtuk megszervezni, így most mindenki izgalommal várta már a rendezvényt – mondta Ujvári Csilla.

Az idei programra öt iskolai csapat jelentkezett, ám közülük a Pannon Oktatási Központ betegség miatt nem tudott jelen lenni, így a zsűri négy produkciót értékelt. Pál­falvi János, az Írisz Versszínpad tagja, Kakuk Adrien, a baracsi iskola igazgatóhelyettese, valamint Miskolczi Ildikó, a helyi művelődési ház vezetője bírálta az előadásokat.

Az utolsó fellépők a Violin Alapfokú Művészeti Iskola növendékei voltak, Fazekas Anna Korinna, Horváth Noel, Koós Tamás Béla, Szabó Álmos Zalán, Farkas Andrea Katalin, Farkas Amina, Bognár Blanka, Birgány Panna Luca és Bernáth Boglárka, akik Muszty Bea–Dobay András: MacVendel, a kalózkísértet című mesejátékát adták elő. Rendkívül büszke volt a tanítványaira Polgár Lilla.

– Ez a csapat ebben a felállásban egy éve dolgozik együtt. Vannak köztük, akik már a kezdetek óta, öt éve csatlakoztak, vannak új tagjaink is. Ezt a darabot tavaly kezdtük próbálni, és éppen a létszám alakulása miatt idővel változtak a szereposztások. Bár a darabot kevesebb szereplőre írták, beleszőttem a történetbe egy testvérpárt is, így az előadás során mindenkinek jut úgymond szólórész is. Az elmúlt hónapokban a párom, Gasparik Gábor vette át a felkészítést (a színészpárnak megszületett a második gyermeke is – a szerk.). A csapat most lépett fel először a darabbal, és nagyon büszke vagyok rájuk! Látni lehetett rajtuk, hogy mennyire élvezik a játékot – nyilatkozta lapunknak Polgár Lilla.

Polgár Lilla színésznő

Ekként látta a zsűri is, ugyanis a Violin fiataljai lettek a verseny győztesei, ők nyerték el a vándorserleget (amit az elmúlt két alkalom során az adonyi csapat vihetett haza), ráadásul Fazekas Anna Korinna kiérdemelte a legkiemelkedőbb alakításért járó díjat is.